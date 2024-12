Virginia celebra faturamento de R$ 114 milhões, mas recebe reclamações

Virginia Fonseca celebrou o faturamento milionário alcançado por sua marca de cosméticos, a WePink, mas recebeu críticas de consumidores pela demora na entrega dos produtos adquiridos.

O que aconteceu

Fonseca disse que sua marca atingiu a meta de R$ 114 milhões em vendas apenas no ecommerce no mês de novembro, sem levar em consideração os pontos de venda presencial. A influenciadora postou o print de um extrato com o valor em seu perfil no Instagram e celebrou a conquista.

Ela disse que a meta foi atingida apesar de toda "pressão". "Batemos R$ 114 milhões apenas no ecommerce, sem contar todos nossos quiosques que graças a Deus estão bombando. Iniciamos o último mês do ano com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus e a todos vocês, nossos clientes, e todo time WePink. Sem vocês nada disso seria possível. Sempre que a sorte bateu na nossa porta, nos encontrou trabalhando."

A influenciadora também destacou que a marca de cosméticos é a realização de um sonho. "Nunca deixem de acreditar no sonho de vocês e nem deixem qualquer oportunidade passar. Se tiver medo, vai com medo mesmo, faz parte da vida. Imagina que sem graça seria se tudo fosse fácil".

Nos comentários, no entanto, Virginia recebeu queixas dos consumidores. "E batendo o recorde de reclamações, né?", escreveu um internauta. "Não basta só vender tem que entregar também... Bater meta cheio de pedido atrasado é fácil", destacou mais um. "Melhora esse sistema de entregas aí... Muito ruim, não dá nem vontade de comprar", afirmou outro.

Splash entrou em contato com Virginia Fonseca para pedir posicionamento e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.