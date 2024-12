Vanessa revela aliança com Sacha para Sidney: 'Você é minha prioridade'

Vanessa Carvalho contou para Sidney Sampaio que combinou votos com Sacha Bali para a próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa revelou a conversa que teve com Sacha, em que combinaram de votar em Flor Fernandez. A peoa ressaltou que, apesar disso, Sidney é sua prioridade. O peão a tranquilizou.

Sidney: "Da minha parte, você pode ficar tranquila. Você tem que fazer o seu movimento. (...) Obrigado por ter compartilhado comigo."

Vanessa: "Pra não parecer uma trairagem, alguma coisa assim. Você é minha prioridade aqui, a última pessoa que eu quero magoar".

Sidney: "Eu também. Eu te falo coisas, mas às vezes é pra ampliar a tua visão pro jogo. (...) Às vezes eu discordo de algumas movimentações que você fez, mas é seu direito, assim como você deve discordar das minhas. Eu falo alguns pontos de vista diferentes em relação à Flora, é claro, eu tenho uma relação diferente da que você tem com ela".

Vanessa: "E eu tenho uma relação diferente com o Sacha. Na época que eu era do grupão, eu conversava com ele, tinha uma certa intimidade. Depois que a casa tá mais assim, eu converso com ele, tem uma certa abertura".

Sidney: "Sim, é teu jogo. É o que eu tenho falado o tempo todo, se eu te dissesse uma coisa diferente, eu estaria sendo hipócrita. (...) Tá chegando um momento aqui que esse seu movimento pode me colocar mais em risco? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é isso. Infelizmente, daqui pra frente, não tem mais como. Não tem como alinhar todas as cabeças de todo mundo. Não tem jeito. Agora é isso. Então pode ficar de boa aí. A sua responsabilidade neste momento é pensar no seu jogo. E no meu eu vou pensar".

