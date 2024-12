'Tieta': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 2 a 6/12

A reprise da novela "Tieta", escrita por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 2 de dezembro

Ascânio chega a Esplanada. Jairo o leva para Santana do Agreste e só o reconhece quando eles começam a conversar. Em Santana, Ascânio é recebido pelos amigos Amintas, Osnar e Timóteo, que o colocam a par das novidades. Ascânio pergunta por Tieta e eles contam tudo o que aconteceu com ela 20 anos antes. Osnar defende Tieta de Arturzinho. Tieta se deita com Lucas. Tieta sai da casa de Lucas e é flagrada por Perpétua, que ofende a irmã. Arturzinho e Ascânio se despedem de seus pais para irem estudar em Salvador. Zé Esteves flagra Tieta com Lucas, dá uma surra na filha e a expulsa da cidade. Tieta jura a Carmosina que um dia volta para se vingar. Ascânio pergunta se Tieta perdoou a família e Osnar que sim, após 9 anos.

Terça-feira, 3 de dezembro

Timóteo, Osnar e Amintas contam que Tieta manda dinheiro todo dia 5 para a família. O pai de Ascânio morre. Ascânio decide ficar em Santana do Agreste e modernizá-la. Comandante Dário se mostra contra o progresso. Perpétua, Tonha e Zé Esteves repercutem as ideias Ascânio. Carmosina incentiva Ascânio a tomar conta da prefeitura. Coronel Artur da Tapitanga emprega Ascânio como secretário da prefeitura. Os 4 cavaleiros do apocalipse brincam nas dunas, relembrando a mocidade. No Rio, Ascânio diz a Helena que quer viver em Santana do Agreste. Eles se casam e se mudam para Santana do Agreste. A cidade inteira os recebe e Helena se sente pouco à vontade. Um ano depois. Timóteo pede a Elisa que diga a Perpétua e a seu pai que o cheque de Tieta não chegou, para eles poderem saldar sua dívida no banco. Ascânio tem vontade de vender a água de Mangue Seco, mas Dário se mostra contra. Carmosina lê a cartas dos moradores. Chega para Ascânio uma carta, afirmando que a água de Santana é ótima para se beber, e ele resolve engarrafá-la. Perpétua não acredita que o cheque não veio e exige que Timóteo lhe dê sua parte.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Zé Esteves fica furioso ao saber que Timóteo o roubou. Perpétua dá um prazo de uma semana a Timóteo para lhe devolver o dinheiro. Dário e Carmosina fofocam sobre a chegada de uma mulher. Ascânio propõe a Artur e a Modesto Pires que o ajudem a montar um complexo turístico em Santana Elisa se recusa a pedir mais dinheiro a Tieta. Carmosina escreve uma carta para Tieta, contando sobre a briga em sua casa. Perpétua desaconselha Modesto a emprestar dinheiro a Timóteo. Timóteo pede um empréstimo a Modesto, que recusa. Modesto recebe carta de mulher. A pedido de Elisa, Tonha enfrenta Perpétua e exige que ela deixe Timóteo em paz. Perpétua diz a Tonha que Timóteo tem que lhe pagar o que roubou. As duas brigam e o padre as separa. Timóteo pede que Tonha escreva para Tieta, mas Zé Esteves não permite. Laura seduz seu marido, Dário. Eles especulam quem é a mulher que vai chegar à cidade. Modesto e Aída aguardam a chegada da filha, Letícia. Ascânio aguarda Helena. Letícia, filha de Modesto, também chega e faz amizade com Carol, que é amante de seu pai. Cinira conta para Perpétua sobre a teúda e manteúda.

Quinta-feira, 5 de dezembro

Helena chega do Rio. Carol diz a Pirico que uns amigos de Salvador recomendaram Mangue Seco a ela. Perpétua "confessa" ao padre sobre a chegada de Carol. Helena pede a Ascânio para voltar com ela para o Rio. Ascânio não concorda, mas resolve dar um jantar para os amigos para alegrar Helena. A cidade toda comenta sobre a chegada de Carol. Modesto pede que Letícia não faça amizade com Carol. Elisa pede a Osnar para ajudar Timóteo. Ele promete pensar. Perpétua ameaça Timóteo. Ascânio escreve uma carta para Salvador, pedindo que a hidrelétrica favoreça Santana também. Osnar vai a Salvador e diz que não sabe quando volta. Elisa confessa a Helena que deseja mais de seu casamento. Cinira ouve Milu e Carmosina comentarem que Osnar vai ajudar Timóteo e conta a Perpétua. Carmosina estranha não obter resposta de Tieta.

Sexta-feira, 6 de dezembro

A mando de Perpétua, Terto não deixa Carol comprar nada em sua mercearia. Perpétua alerta Timóteo. As encomendas de Helena para o jantar chegam arruinadas. Perpétua esconde a caixa branca das amigas. Filomena passa creolina no cabelo de Imaculada. Ela jura que não será como as outras meninas. Helena tem uma crise de choro no jantar e Ascânio fica preocupado. Helena confessa ao marido que está grávida. Ao saber que vai ser pai, Ascânio fica feliz. Carmosina sofre pela solteirice. Perpétua "ataca a geladeira" escondida. Perpétua alerta Timóteo que faltam 2 dias. Sem dinheiro, Tonha prepara sopa de mato para Zé Esteves, que se farta. Carol não conta a Modesto que Terto a proibiu de entrar na mercearia. Ascânio conta a todos que Helena está grávida. Helena diz a Rafa que ninguém podia saber da gravidez

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.