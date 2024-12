Sidney se desculpa com Gilson por ter desconfiado do peão: 'Psicopatia'

Sidney Sampaio pediu desculpas para Gilson de Oliveira, nesta segunda (2), após suspeitar que ele estaria passando informações para adversários em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões conversaram sobre estratégias para a próxima roça. Logo depois, Sidney viu que Gilson estava na academia com Luana e Flor. Então, achou que o educador físico poderia estar repassando informações para as peoas. O ator chegou a desabafar com aliados, expondo sua desconfiança de Gilson. Mais tarde, porém, ele se arrependeu e se desculpou.

Sidney: "Queria te pedir desculpa, cara. Eu vi você na academia e falei: 'Será que o Gilsão foi falar alguma coisa que a gente conversou?'".

Gilson: "Tá doido!".

Sidney: "Eu falei: 'Não, acho que não'. Mas queria te pedir desculpa, porque estou no modo psicopatia e acabei comentando isso com as pessoas. Falei com as meninas: 'Cara, eu estou viajando, vou falar com o Gilsão e até pedir desculpas para ele'. Mas, só pelo fato de eu ter pensado nisso, eu já me senti supermal. Então, estou te pedindo desculpas sem você nem estar sabendo do rolê, mas é por causa disso. A gente fica muito paranoico".

