Árvore de Natal da sua casa já deveria estar montada? Entenda a tradição

A tradição católica no Brasil indica que a data para inaugurar a árvore de Natal é o primeiro domingo do Advento, que neste ano aconteceu em 1º de dezembro.

Dependendo da sua religião ou país em que mora, porém, a data certa pode mudar. Entenda abaixo como é a construção desta tradição.

Por que tem data para montar a árvore de Natal?

O que é Advento? É o tempo de preparação para celebrar o Natal e começa quatro domingos antes desta festa.

A montagem dos símbolos natalinos abre as quatro semanas dedicadas à reflexão e à espera pelo nascimento de Jesus. Montar o presépio também é indicado neste momento para refletir sobre o sentido do Natal.

Hoje, a árvore tem um papel mais social do que religioso. Mas, ao reunir as crianças para montá-la, os pais podem aproveitar para explicar o significado do Natal.

Padre Fábio Fernandes

Qual é a data em outros países?

Portugal e Itália têm outra data para montar a árvore: 8 de dezembro. O dia da Imaculada Conceição, que lembra o momento em que a Virgem Maria é concebida sem pecado.

O dogma é venerado também por anglicanos e ortodoxos, embora russos e coptas, os cristãos egípcios, deixem para montar a árvore depois do dia 25, já que o Natal deles é comemorado em 7 de janeiro.

No próprio Vaticano a data de inauguração da árvore na Praça de São Pedro tem acontecido no início de dezembro.

Nos EUA, a árvore é montada ainda no fim de novembro. O costume, segundo a revista Southern Living, é iniciar a decoração do pinheiro no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, que em 2024 foi em 28 de novembro.

No Reino Unido e Austrália, a árvore costumava aparecer nas salas das casas entre 22 e 24 de dezembro.

Segundo o historiador Martin Johnes, autor de "Christmas and the British: A Modern History", colocar a decoração com antecedência já foi visto como sinal de má sorte. A tradição teria sido emprestada dos alemães ainda no século 16, mas se solidificou na era vitoriana pelos países do Commonwealth.

A árvore como símbolo do Natal nasceu no norte da Europa, quando, no inverno rigoroso da região, só o espruce (ou abeto) resistia verde. "As pessoas passaram a ligar a árvore que não sucumbia ao frio à esperança cristã e passaram a colocá-la dentro das casas, dando início ao costume.

Padre Hernaldo Pinto Farias

Por que se usa uma estrela no alto do pinheiro? Ela simboliza a luz da estrela que guiou os reis magos em direção ao menino Jesus.

Quando desmontá-la?

A despedida da árvore nos EUA acontece no chamado "Boxing Day", dia 26 de dezembro. É a data em que os americanos costumam trocar presentes, fazer doações aos necessitados e as tradicionais compras em promoção.

No Brasil e em diversos outros países, contudo, a tradição é desmontar a árvore após o Dia de Reis, em 6 de janeiro. A data celebra a visita dos Reis Magos a Jesus com presentes.

Orientação do Vaticano. O encerramento das comemorações natalinas aconteça em 13 de janeiro, depois da celebração do batismo de Cristo — último rito do Tempo do Natal no calendário litúrgico — que ocorre anualmente no dia 12.