Possível último filme de Clint Eastwood, 'Jurado Nº 2' já tem data de estreia no streaming

Especulado como o último filme dirigido por Clint Eastwood, Jurado Nº 2 já tem data para chegar ao streaming. O longa, que debate o quão justo é o sistema judiciário norte-americano, estreará mundialmente na Max em 20 de dezembro, após uma temporada em exibição nos cinemas dos Estados Unidos e Europa.

O longa segue um pai de família servindo como jurado em um caso de assassinato. Durante o julgamento, ele é perturbado por um dilema moral que pode influenciar o veredito, inocentando ou condenando a pessoa errada.

Escrito pelo estreante Jonathan A. Abrams, o longa conta com Nicholas Hoult (Renfield) no papel principal. O elenco tem ainda nomes como Toni Collette (Hereditário), JK Simmons (Whiplash), Zoey Deutch (The Politician) e Kiefer Sutherland (24 Horas).

Lançado inicialmente com um circuito limitado, Jurado Nº 2 foi muito elogiado pela crítica e pelo público, conquistando uma aprovação de 93% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, e teve sua janela de exibição ampliada. Com isso, o filme desponta como candidato elegível ao Oscar 2025, que anunciará seus indicados em 17 de janeiro.

O filme também está entre os cotados para receber indicações ao Globo de Ouro, que anuncia seus indicados em 9 de dezembro. A premiação acontece em 5 de janeiro.