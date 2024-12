Paquera e agressão: cenas com Basílio e Lígia reviram 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (2) de "Garota do Momento" (Globo), uma grande armação de Maristela (Lilia Cabral) atingirá diversos personagens.

Ela dará um jantar em homenagem a Beatriz (Duda Santos) e Basílio (Cauê Campos) fingirá interesse em Lígia (Palomma Duarte). Tudo faz parte do plano ardiloso de Maristela separar Beto (Pedro Novaes) de Beatriz.

Basílio comentará com Beto que gostou muito de sua mãe. O rapaz não aceitará a audácia do rival e partirá para a agressão. Em seguida, Beto deixa o jantar e Beatriz fica sozinha no local.

Vale dizer que Lígia não deixará barato e provocará Basílio nos próximos capítulos. A mãe de Beto tentará seduzir o novo vilão para fazê-lo confessar que tudo não passou de uma armação. Porém, ele será esperto e não cairá na armadilha.

Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Clarice leva Beatriz a um restaurante chique, e percebe o constrangimento da menina. Beatriz desabafa com Glorinha sobre a distância que sente de Clarice, e pede que a amiga a acompanhe ao jantar na casa de Juliano.

Teresa se emociona com o amor de Jacira por Eugênia. Guto se sente pressionado a corresponder ao amor de Eugênia.

Ronaldo leva Celeste ao encontro de Genoca, e Mauro se apresenta. Edu lamenta a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.