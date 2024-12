K-pop: O que realmente está acontecendo com NewJeans, Ador e Hybe?

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

O cenário do K-pop foi abalado por um anúncio inesperado: NewJeans convocou, com apenas uma hora de antecedência, uma entrevista de imprensa para abordar seu futuro dentro da Hybe. O comunicado emergencial mobilizou a mídia sul-coreana, fãs e analistas da indústria na quinta passada (28).

O grupo, formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein, confirmou oficialmente a rescisão de seus contratos com a empresa, encerrando de forma abrupta seu vínculo com o conglomerado e a subsidiária Ador.

A decisão surge em meio à turbulência gerada pela saída de Min Hee-jin, ex-CEO e mentora criativa do NewJeans, que recentemente anunciou sua desvinculação definitiva da Ador, citando falta de liberdade criativa e perspectivas para o futuro.

Na entrevista, as integrantes revelaram ter esgotado todas as tentativas de diálogo, tanto formais quanto informais, sem obter resposta por parte da empresa. Segundo elas, a gestão falhou em protegê-las e ignorou as denúncias de bullying interno, além de manipular a narrativa na mídia.

O grupo destacou que, diante da quebra de confiança, consideram que não há mais obrigatoriedade de seguir com o contrato.

Ador emite comunicado horas depois

Após a entrevista de imprensa, a Ador divulgou um comunicado expressando surpresa com a situação e reiterando que o contrato do grupo permanece em vigor. A empresa afirmou não ter cometido nenhuma violação contratual, como alegado pelas integrantes, e que os motivos apresentados não justificariam legalmente a rescisão repentina.

Segundo o texto, diversas tentativas de reunião com o grupo foram feitas, sem sucesso, e a Ador reforçou a esperança de estabelecer um diálogo franco com todas as integrantes. O comunicado foi encerrado com a frase: "nossas artistas NewJeans." Tenso.

HYBYE: integrantes dão tchau

As integrantes do grupo, por sua vez, parecem pouco preocupadas com a Ador. Elas já começaram a se despedir dos fãs no Phoning, aplicativo criado pela própria empresa para a comunicação do grupo.

Hanni e Minji usaram memes famosos, sugerindo de forma descontraída que estão realmente "vazando" dali. As postagens ganharam repercussão no X, no qual foram amplamente replicadas e viralizaram, sendo utilizadas pelos fãs como forma de protesto. Os Bunnies (como são chamados os fãs do grupo) têm demonstrado total apoio à decisão das artistas de deixar a Ador.