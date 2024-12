Para pele bonita na correria, Larissa Manoela investe em cuidados certeiros

Larissa Manoela, 23, não para nunca. Se não está gravando novela, está no teatro, filmando campanhas ou cuidando de suas próprias empresas. Por isso, sobra pouco tempo para um skincare detalhado, como revela a Universa.

Quando tenho tempo, amo fazer todo o passo a passo e uma boa limpeza.

Mesmo na correria, ela não vive sem protetor solar. "Passo todos os dias, mesmo que esteja nublado. Moro no Rio de Janeiro e estou sempre exposta a algum tipo de luz, seja do celular, do sol ou do estúdio", diz.

Seu passo a passo de cuidados é simples, mas realizado com produtos eficientes, para aproveitar o espaço na agenda que tem para se dedicar à pele do rosto.

Os cuidados de beleza da Larissa Manoela Imagem: Reprodução/Instagram

"Faço uma boa limpeza com gel, lavando o rosto. Depois, aplico a água micelar para remover todas as impurezas. Uso a da L'Oreal Paris", diz.

Para ela, retirar maquiagem é um dos passos mais primordiais do dia a dia. "Quando posso, fico sem maquiagem para a pele respirar. Gosto de fazer máscaras no rosto para ajudar na hidratação. Coloco aquelas que são uns adesivos na área dos olhos e estou sempre com hidratante labial", diz.

A atriz diz que gosta do resultado com viço que os produtos trazem para sua pele. Para finalizar, ela aplica cremes.

E nos dias de descanso ela gosta de testar novos produtos. "É raro eu ter um dia off, mas quando rola, uso várias coisas que compro, inclusive fora do Brasil", diz.

Para se inspirar na necessaire de Larissa Manoela