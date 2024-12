Marido de Karnal diz que diagnóstico de autismo 'salvou' seu casamento

Vitor Fadul, 29, relatou que ter recebido diagnóstico de autismo mudou sua vida e sua relação com o marido, o filósofo e historiador Leandro Karnal, 61.

O que aconteceu

Fadul contou que recebeu o diagnóstico de autismo aos 25 anos, quando enfrentava dificuldades na relação com Karnal. "Não conseguia entender, as pessoas também não, virava uma grande bola de neve. Sendo muito sincero, se não tivesse descoberto o autismo o meu casamento com o Leandro teria acabado há muito tempo, porque não conseguia me entender e os outros também não. Tanto ele quanto as demais pessoas", declarou em entrevista à Quem.

Ele contou que tentava compreender o comportamento das pessoas, mas sentia que "destoava" do seu. "Sabendo do autismo, fui me entendendo e estou me entendendo mais que nunca", completou, ressaltando que o diagnóstico lhe ajudou lhe permitiu "maior compreensão da minha parte comigo e da parte dele [Karnal] comigo".

Vitor Fadul também destacou o apoio que recebeu do marido no tratamento. "Em vários momentos, peço para o Leandro fazer comigo sobre um tema. É como se fosse um teatrinho e vamos encenando. Por exemplo, como reagir quando recebo um presente e vamos interpretando até chegar um ponto. Se as pessoas forem lidar com as minhas reações sem o trabalho de construção que fui fazendo ao longo do tempo, poderia ter muitos problemas sociais".