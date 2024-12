Malu Galli e Marcello Novaes chegam em 'Garota do Momento'; saiba como será

Malu Galli e Marcello Novaes farão uma participação especial nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, os atores surgirão na atual novela das seis vivendo o casal Violeta e Eugênio. Esses personagens fizeram parte da novela "Além da Ilusão", de 2002, também escrita por Alessandra Poggi, a autora de "Garota do Momento".

Violeta e Eugênio irão reeditar o o concurso de moda Senhorita Galante, já apresentado em "Além da Ilusão", agora no programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch). Essa não será a primeira participação de uma personagem da novela de 2022 em "Garota do Momento", anteriormente, Emília (Gaby Amarantos) surgiu cantando no Clube Gente Fina.

A autora confirmou a participação do casal de "Além da Ilusão" em suas redes sociais. "Foi aqui que pediram?", escreveu Alessandra Poggi ao compartilhar a notícia em sua conta no X (antigo Twitter).

As fãs de Malu Galli e Marcello Novaes comemoraram a notícia e conseguiram colocar o casal entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "O que me deixa mais feliz nesse retorno é que nenhum dos dois ficou viúvo", brincou uma usuária da rede social. "Personagens mais queridos de 'Além da Ilusão', casal mais querido", comentou outra sobre a notícia.

Outro ponto comentado pelo público é o fato de Pedro Novaes e seu pai participarem da mesma novela. "O momento que tivermos frames de Marcello e Pedro Novaes juntos eu vou de arrasta", escreveu uma internauta.

Além de "Garota do Momento", Malu Galli e Marcello Novaes já têm novos trabalhos para 2025. Enquanto a atriz se prepara para viver Tia Celina no remake de "Vale Tudo", segundo informações do jornal O Globo, o ator está escalado para a próxima novela das 7 de Rosane Svartman, que irá substituir "Volta por Cima" (Globo).

personagens mais queridos de adi, casal mais querido pic.twitter.com/jaOJHKf9ah -- tamires (@tevoyacansar) November 30, 2024

o que me deixa mais feliz nesse retorno é que nenhum dos dois ficou viúvo https://t.co/i9luEtLjpT -- tina (@bunnycolllie) December 2, 2024

o momento que tivermos frames de marcello e pedro novaes juntos eu vou de arrasta https://t.co/1b0mf1qljv -- gigi (@kurokwbayashi) November 30, 2024

MEU DEUS SERÁ QUE VAI TER REFERÊNCIA A CENA DO "SUA DIGNÍSSIMA ESPOSA DONA VIOLETA" -- babi (@lovharding) November 30, 2024

tô trabalhando normal e aí lembro que eles vão voltar pra mim e automaticamente esboço um sorriso igual da joelma que delícia é viver na mesma época que marcello novaes e malu galli pic.twitter.com/pXWSBafJQE -- amanda (@mandacomentss) December 2, 2024

EU PRECISO DELES ASSIM E DEPOIS DE MUITOS BEIJOSSSS https://t.co/TQGsrZPw3k -- th eva (@quecosahoy) November 30, 2024

Comemoramos a notícia da volta deles em grande estilo. A rádio hoje, pra mim, teve todo um significado especial. É incrível pode compartilhar esses momentos com vocês. ??



RÁDIO EULETA É O MOMENTO -- babi (@BabiGC__) December 2, 2024