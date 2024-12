Maiara 'bebaça', romance no ar: o que rolou no cruzeiro de Maiara e Maraisa

A segunda edição de Maiara e Maraisa em alto mar chega ao fim na manhã desta segunda-feira (2). A viagem com a dupla ficou marcada por um deslize de Maiara e pelo clima de romance no ar.

Veja o que rolou

Depois de uma bebedeira de Maiara, a dupla precisou adiar a apresentação da madrugada de domingo. A cantora "queimou a largada" e saiu carregada do show de Hugo e Guilherme.

Maraisa puxou a orelha da irmã no show do dia seguinte. "Gente, eu não passei mal ontem, não. Eu tava prontinha na cabine, quando falaram que ela não tinha condição. Cada um com as suas responsabilidades, disse.

Até os fãs pegaram no pé de Maiara. Eles mudaram a letra da música "Bebaça" para "Maiara, cê tava bebaça" no lugar de "Amiga, cê tava bebaça" e pediram para a cantora beber água quando Maraisa ofereceu a ela um shot de uísque.

A primeira noite da viagem teve ainda a morte de um passageiro. Segundo informações oficiais, o homem de 41 anos morreu no cruzeiro após um mal súbito.

Deolane curtiu todos os dias de cruzeiro com as irmãs e a mãe. As quatro ficaram em uma área vip e curtiram todos os shows até o final. Blindada, Deolane foi vista conversando com famosos como Eri Johnson.

Maraisa estava em clima de romance com o noivo Fernando Mocó. Os dois trocaram muitos beijos a bordo do navio e estavam sempre juntos.

Maiara também surgiu com um novo affair, mas desconversou quando questionada sobre o romance. Apesar disso, ela foi "dedurada" por Edson, da dupla com Hudson, que disse no palco que a cantora está "amando".

A dupla se dedicou aos fãs durante toda a viagem. Além de participações especiais em shows durante o cruzeiro, elas promoveram um encontro onde atenderam cerca de 300 fãs e circularam pela embarcação.

As irmãs também apresentaram o "Maiara e Maraisa In Concert". No show, elas apresentam sucessos próprios e clássicos de vários gêneros acompanhadas de uma orquestra. No público, apenas passageiros de cabines mais luxuosas, membros do fã-clube e convidados.

*A repórter viajou a convite da organização do evento