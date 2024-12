Laila Zaid critica ostentação na decoração de Natal da casa de Virginia

Laila Zaid, 40, dividiu opiniões ao criticar a decoração de Natal da casa de Virginia Fonseca, 25 e Zé Felipe, 26.

O que aconteceu

A atriz, que é ativista ambiental, criticou a ostentação na decoração de Natal. "Parece um shopping, mas só a casa da Virgínia no Natal. Existem limites pra enfeitar seu Natal? Ou o nascimento do Cristo? Jesus nasceu numa majedora, né? Numa estribaria e isso até onde eu sabia é pra que a gente refletisse a importância da simplicidade... Já num sei mais nada, alguém aí me ajuda!?"

A atriz fez alguns questionamentos sobre as decorações de Natal e a quantidade de resíduos produzidos que interferem no meio ambiente. "Eu quis trazer isso aqui pra vocês porque, sério, a gente precisa se perguntar: Como o Natal pode transmitir amor, paz e união se a gente tá transformando tudo num espetáculo de resíduos que afetam o meio ambiente e os seres vivos?"

Será que estou sendo chata demais ou faz sentido repensar como a gente anda celebrando o Natal? Laila Zaid

Nos comentários da publicação, Laila dividiu opiniões: "Só a conta de luz daria pra alimentar muita gente", disse um. "Virginia trabalha e paga tudo com o dinheiro dela, não pega dinheiro do governo, ajuda ONGs de crianças e doou 1 milhão paga o Teleton; a gente não tem que achar nada, só admirar essa decoração que está linda", disse outra.