O que é 'Jujutsu' e 'Kimetsu'? Entenda os títulos japoneses dos animes

Existe uma briga grande no meio otaku sobre qual título deve ser usado pelos fãs para se referir às séries, se são os nomes japoneses ou as traduções que foram criadas para popularizar.

Para fins de curiosidade, Splash reuniu aqui alguns títulos em japonês dos animes com uma explicação sobre o significado de cada um deles.

"Jujutsu Kaisen"

Final de "Jujutsu Kaisen" Imagem: Reprodução/Shueisha/MangaPlus

Uma das séries queridinhas do momento usa o nome em japonês no mundo inteiro. "Jujutsu" pode ser uma espécie de feitiçaria, algo como uma técnica amaldiçoada. Inclusive, a palavra "jutsu" sozinha é bem conhecida por nós, significa "técnica" e é muito usada em "Naruto".

Já "Kaisen" veio de uma mistura de dois kanjis, um representando algo circular e outro que significa batalha. Então uma tradução possível de "Jujutsu Kaisen" seria como "Batalha Infinita de Feiticeiros". Curiosamente, esse é próximo do subtítulo que a Panini usa para publicar o mangá aqui no Brasil, "Batalha de Feiticeiros".

"Yu-Gi-Oh!"

Yu-Gi-Oh! Imagem: Reprodução/Internet

No começo dos anos 2000 a série "Yu-Gi-Oh!" explodiu no Brasil, assim como explodiu a fama de que o jogo de cartas levava as crianças ao satanismo. E, com certeza, o nome da série ser em japonês não ajudou a acalmar os pais daquela época.

Aqui a tradução é bem simples. "Yugi" significa jogo ou brincadeira, e o "Oh" é usado para representar rei. Com isso, o título do anime é "Rei dos Jogos", que tem tudo a ver com a premissa original da história.

Caso não saiba, antes de focar nas cartinhas de Duel Monsters (Monstros de Duelo), o mangá mostrava Yugi (e seu espírito ancestral egípcio) desafiando pessoas para vários tipos de jogos.

"Kimetsu no Yaiba" ("Demon Slayer")

Inosuke, Zenitsu, Nezuko e Tanjiro: o elenco principal de "Demon Slayer" Imagem: Divulgação/ufotable

Há um debate grande entre fãs aqui, porque muitos defendem que não se deve usar o título americano "Demon Slayer" ("Matador de Demônios" em português) porque é muito diferente do título original "Kimetsu no Yaiba". Vamos conferir:

"Ki" usa o kanji de demônio, "Metsu" significa destruir. "Yaiba" quer dizer "lâmina" e o "no" é uma partícula que indica posse, então a tradução do título em japonês é: "Lâmina Destruidora de Demônio".

"Hagane no Renkinjutsushi" ("Fullmetal Alchemist")

Fullmetal Alchemist Imagem: Square-ENIX/Bones

Um dos animes mais queridos dos otakus dos anos 2000 é "Fullmetal Alchemist", que tem duas séries de bastante qualidade. Só que na internet encontramos também pessoas que chamam o anime pelo título original, "Hagane no Renkinjutsushi" (ainda que seja bem difícil de pronunciar).

Aqui não tem muito mistério: "Hagane" significa "aço" e "Renkinjutsushi" se traduz como "alquimista". Resumindo, o complicado título em japonês é apenas o bom e velho "O Alquimista de Aço", que inclusive é a alcunha do protagonista na versão dublada e no mangá em português.

"Rurouni Kenshin" ("Samurai X")

Rurouni Kenshin Imagem: Divulgação/Studio Gallop

Muita gente se confunde aqui porque o título usado no Brasil é muito diferente do original. Quando a série original de "Rurouni Kenshin" chegou ao ocidente nos anos 1990, a distribuidora deu o título "Samurai X" fazendo referência à cicatriz que o protagonista carrega em seu rosto. O título pegou tanto que mesmo o remake às vezes é chamado dessa forma Mas, afinal, o que significa o título em japonês?

"Rurouni" significa "andarilho", mas na verdade a palavra foi inventada pelo autor Nobuhiro Watsuki partindo de uma leitura errada de "rurounin", que tem o mesmo significado de "ronin" (que é um samurai andarilho sem mestre). Então o título da série significa "Kenshin, o Andarilho".

"Boku no Hero Academia" ("My Hero Academia")

My Hero Academia Imagem: Reprodução

Embora seja bem conhecido pelo nome em inglês "My Hero Academia", alguns fãs preferem usar o título japonês "Boku no Hero Academia" e está tudo bem. Eles significam a mesma coisa ("Minha Academia de Heróis"), porém em japonês há uma camada extra.

"Boku no" é um sinônimo de "My", ou "meu", só que tem um detalhe: o pronome "boku" é uma palavra menos formal para se dizer "watashi" ("eu"), e é usada principalmente por garotos jovens. Ou seja, no título já deixa claro que o protagonista é alguém mais novo e do sexo masculino.

"Haikyu!!"

Partida de vôlei em "Haikyu!!" Imagem: Reproduçãi/Production IG

Aqui não vamos nos alongar: "Haikyu" significa "vôlei", mas é uma palavra antiga para se referir ao esporte. Hoje em dia, no Japão, se usa "volleyball" mesmo. Inclusive o título da série é escrito com o alfabeto katakana, utilizado normalmente para representar palavras estrangeiras ou então só para deixar mais estiloso, com as letras mais angulares, que foi o caso deste anime.

"Sousou no Frieren" ("Frieren e a Jornada para o Além")

Herói Himmel e a elfa Frieren de "Frieren e a Jornada Para o Além" Imagem: Divulgação/Madhouse

Embora pequeno, o título original de "Frieren e a Jornada para o Além" é muito rico de significados. A palavra "Sousou" vem de dois kanjis diferentes, um significando "enterrar" e o outro "enviar". Uma interpretação possível para esse título seria "Frieren, aquela que manda os outros para a cova" e que se encaixa na série, porque tanto no começo da história ela visita o funeral de amigos que morrem antes dela como mais para frente descobrimos que Frieren já matou hordas de inimigos.

Já o título brasileiro "Frieren e a Jornada para o Além", idealizado pela equipe da editora Panini que publica o mangá por aqui, já tem uma leitura mais literal: aqui sabemos que a protagonista está indo para o além para se encontrar com Himmel.