Kate Winslet se emociona ao lembrar ataques por seu peso em 'Titanic': 'Horrível'

Kate Winslet tinha apenas 22 anos quando se tornou mundialmente famosa graças ao papel de Rose em Titanic. É com pesar, porém, que a atriz lembra das fortes críticas feitas ao seu corpo na repercussão midiática da época.

Em entrevista ao programa americano 60 Minutes que foi ao ar no domingo, 1º, a atriz falou sobre o tema a partir de um vídeo antigo que mostra comentaristas discutindo o tamanho de seu vestido em um tapete vermelho. "Foi absolutamente assustador. Que tipo de pessoa eles devem ser para fazer algo assim com uma jovem atriz que está apenas tentando se descobrir?", disse Kate.

Questionada se já teve a oportunidade de confrontar algum daqueles repórteres que julgavam seu corpo, Kate disse que, certa vez, ficou cara a cara com uma pessoa: "Espero que isso te assombre", disse ela. Emocionada, a atriz continuou: "Foi um grande momento, porque não foi só por mim, foi para todas as pessoas que foram submetidas a esse nível de assédio. Foi horrível, foi muito ruim", completou. Assista ao trecho no vídeo abaixo, a partir do minuto 10:10.

Aos 49 anos, Kate disse que ainda recebe comentários indelicados sobre sua aparência em filmes, o tempo inteiro. "As pessoas dizem: 'Oh, você foi tão corajosa para esse papel. Você não usou maquiagem. Você tinha rugas'. Nós dizemos aos homens: 'Oh, você foi tão corajoso para esse papel. Você deixou a barba crescer'? Não. Nós não dizemos. Não é ser corajoso. É interpretar o papel", disparou ela.

Seu próximo projeto é a cinebiografia Lee, que estreia ainda neste ano, no qual interpreta Lee Miller, ex-modelo americana tornada fotojornalista de guerra. É a primeira vez que a atriz assina também como produtora de um filme. Na entrevista ao 60 Minutes, Kate acrescentou que, durante as filmagens de Lee, um dos membros da equipe sugeriu que ela se sentasse mais ereta para evitar que aparecessem dobras em sua barriga. Ela se recusou. "Não acho que a Lee teria feito isso", disse.