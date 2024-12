Leão: Globo derrapa e esquece que brasileiro gosta de boas histórias

Do UOL, em São Paulo

A Globo tem derrapado na produção de novelas e, aparentemente, esqueceu que o brasileiro gosta de boas histórias, segundo avaliação feita pelo colunista Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta sexta-feira (29). Para o jornalista, houve um "emburrecimento" na dramaturgia da emissora.

Eu sempre defendi isso: novela é texto. Desde Ivani Ribeiro [1922 - 1995], que sabia tramar como ninguém. Depois vieram Janete Clair [1925 - 1983] e Dias Gomes [1922 - 1999]... O brasileiro gosta de boas histórias. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez a Globo, com essa máquina de fazer novelas, chegou em um determinado momento e começou a repetir tudo. Tirou essa originalidade das histórias.

Hoje, a gente percebe que o Brasil começou a se interessar por novelas mexicanas primeiro. As tramas são ótimas. Depois vieram as novelas turcas. Então é isso: são tramas.

É impressionante como, depois de anos fazendo novelas, [a Globo] ainda não percebeu que o brasileiro gosta de tramas, de novela que tenha histórias. Será que a TV Globo, de repente, esqueceu isso? Agora, ela raramente acerta. O João Emanuel Carneiro [autor de Mania de Você, novela das nove] é um grande novelista? É, mas quando ele erra, ele erra feio. A [direção da] Globo não lê a sinopse antes para saber que aquilo não vai dar certo? De repente, emburreceram. Chega a ser assustador. Leão Lobo, colunista de Splash

Fase ruim para a dramaturgia da Globo

Citada por Leão em sua crítica, a trama escrita por João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, tem enfrentado dificuldades no desenvolvimento da história.

Segundo dados obtidos pelo Notícias da TV, site parceiro do UOL, Mania de Você registrou 21,6 pontos de média na Grande São Paulo na última quarta-feira (6). Foram três décimos a menos do que Volta por Cima, a produção exibida às 19h, que teve 21,9 de média. Cada ponto na região equivale a 76.953 domicílios ou 206.674 indivíduos.

Mania de Você fez a sua estreia em 9 de setembro, mas, devido aos índices tidos como ruins para uma novela das nove, a emissora decidiu antecipar a virada na história, que estava prevista para o capítulo 100, numa tentativa de salvar o Ibope, segundo informação obtida pelo Na Telinha, parceiro do UOL.

