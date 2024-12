Gilsão e Luana acertam as contas: 'Acho justo você ir para roça'

Na academia, Luana e Gilsão conversaram sobre os últimos desentendimentos em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Enquanto corria, Gilsão procurou Luana para que eles se acertassem. "Quando eu falo que você é de 0 a 100 em segundos, é porque você é. Não vou mentir para você, nunca menti. Mas pode ter certeza que sou grato por cada dia que você ficou ali e me ajudou no que foi. Porque você fez meu serviço andar, não trabalhei de qualquer jeito e voltei mais rápido para o café. Referente a isso, eu te peço desculpa e se eu to falando é porque vem me incomodando."

"Eu dizia a Gui: 'Eu e Gilsão fazíamos muito rápido'", responde Luana. Ela aproveita a oportunidade para também se desculpar: "Me desculpa também. Eu também queria falar com você, sobre o que falei de você na roça. Não queria falar aquilo, só que eu estava muito chateada. Eu disse que tu era 'covarde, medroso, que tu se escondia'. Eu não acho que tu é covarde, eu só acho que você é da paz, é um jogo pacífico, você é na sua e tá tudo bem."

"Eu deixo de ser covarde quando chego no Yuri e pergunto se ele quer a verdade ou quer que minta", afirma o ex- de Gracyanne Barbosa. "Para mim é mais prova disso, é que eu não uso aquilo."

"Eu só falei porque eu tava com raiva, eu não acho isso", completa a dona do Lampião.

"Eu gosto muito de você", diz Flor. "Mas eu penso assim: todo mundo tem que sentar ali [no banco da roça], que não é legal, ele tem que querer sair [do banquinho] mesmo, tem que brigar comigo por isso. Ele e o Sidney, para a gente saber de quem o público gosta, mudar a estratégia e começar um novo jogo. É o que eu, Flor, penso. Quando você volta, sabendo o que público gosta, para nós é resposta."

"E não que se Gilsão for, ele vai sair. Ninguém quer que tu saia", diz Luana. "Eu acho que é justo você ir porque você ainda não foi, mas, se você for, eu não quero que você saia. Prefiro que Sidney saia."

"Eu entendo o que vocês estão falando. Até o que vai ganhar vai passar por isso. Mas eu acredito que eu ainda não fui, é pela conduta que tenho com vocês. Se eu fosse filho da p*ta, eu já teria ido mil vezes", responde Gilsão.

"Por isso falei que não acho que é covarde, eu falei na hora da raiva. Eu acredito que ele realmente é assim, um cara pacífico", continua Luana. "Todos esses tempos que a gente estava sem se falar, eu e os meninos sempre comentamos que 'Gilsão é um cara do bem', a gente achava que ele parou de falar comigo porque o grupo todo tava brigando comigo, ia ficar chato para ele."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 12300 votos 1,37% Albert Bressan 5,28% Flor Fernandez 8,07% Flora Cruz 8,48% Gui Vieira 0,65% Gilsão 0,65% Juninho Bill 5,55% Luana Targino 29,90% Sacha Bali 19,91% Sidney Sampaio 1,80% Vanessa Carvalho 18,34% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 12300 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso