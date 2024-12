Gil do Vigor e Ceci Ribeiro são mais uma dupla 'confirmada' no BBB 25

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro foram confirmados no BBB 25 e serão os responsáveis por comandar o "Bate-Papo BBB" na próxima edição do reality.

O que aconteceu

Dupla foi anunciada pela Globo nesta segunda-feira (2). Gil, que participou do BBB 21, e Ceci, que é apresentadora da emissora, vão assumir o comando das transmissões com os eliminados da próxima edição do reality.

Gil celebrou a novidade e a parceria com Ceci. "Ela é maravilhosa, muito talentosa, já tem uma carreira bem bonita aqui fora. Eu estou muito aberto a aprender com ela. Eu tenho certeza de que a gente vai se completar", afirmou.

Ceci comandou o "Bate-papo Estrela da Casa", na primeira edição do reality musical da Globo, exibido neste ano. Para o "Bate-papo BBB", ela disse que pretende trazer a experiência anterior para "estar muito mais à vontade".

Na semana passada, a Globo já havia anunciado Thiago Oliveira e Beatriz Reis como responsáveis por apresentar os flashes com informações da edição na TV aberta. O BBB 25 estreia em 13 de janeiro e será no formato de duplas, com os grupos Pipoca e Camarote.