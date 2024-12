Em meio a polêmica do marido com ex, esposa de Luigi Baricelli se declara

Andreia Baricelli, esposa de Luigi Baricelli há 32 anos, se declarou após o marido negar que tenha sido casado com Nani Venâncio - o que foi dito por ela recentemente.

O que aconteceu

A esposa de Luigi Baricelli publicou diversos registros para se declarar ao ator. "Meu Lu, você me faz feliz! Como é bom viver e amar você. Você é, sem dúvida, a melhor escolha que fiz, e todos os dias ao seu lado são como capítulos de uma história que eu não quero que termine nunca. A gente já passou por tantas, não é? E olha onde chegamos! Nossa conexão hoje é tão forte que somos imbatíveis juntos."

Andreia Baricelli se declara para o marido, Luigi Baricelli Imagem: Reprodução/Instagram

No texto, ela ainda deixa claro que nem tudo é sonho nesse relacionamento, mas justamente isso faz com o que o amor se fortaleça. "Você é meu parceiro de tudo e o amor da minha vida. O que vem pela frente? Não sei, mas com você, tenho certeza de que será incrível. Vamos continuar construindo, sonhando, rindo e vivendo intensamente. Porque é assim que a gente faz, né? Juntos, sempre"

Luigi Baricelli também se declarou para a esposa em meio a polêmica. "Hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira felicidade está ao lado de quem me entende, me respeita e me ama incondicionalmente. Não falo do passado porque ele não faz parte do que somos hoje. O que realmente importa é o que construímos juntos: uma relação sólida, madura, que me ensinou o verdadeiro significado de amar."

Luigi Baricelli se declara para a esposa Imagem: Reprodução/Instagram

Luigi e Andreia se casaram em março de 1992 e juntos têm dois filhos, Vittorio e Vicenzo.

Entenda a polêmica

Nani e Baricelli moraram dois anos juntos, no início dos anos 90, e a apresentadora diz que ele finge que isso não aconteceu. "O Luigi parece que ele não teve passado. Parece que ele só teve esse casamento aí. Se ele não fala que foi casado comigo, então... A gente era capa de revista como casal. Moramos juntos e nosso relacionamento durou dois anos", contou no podcast Papagaio Falante.

A artista disse que perdeu o contato com o ator. "Não falo mais com ele. Ele deve ter os motivos dele de não querer falar comigo. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, já casada, ele ainda me ligava. Luigi não queria que eu casasse", revelou a apresentadora.

Logo após a declaração, o ator contou que casar no civil ou no religioso é algo diferente de apenas morar junto. "São períodos de vida que não significam casamento. Sou casado uma vez só, com papel passado e tudo", falou para o jornal O Globo.

Ele reforçou que não gosta de falar sobre sua vida e com quem se relacionou, pois "seria pedante, parece exibicionismo". "Não tem porque falar. Sou casado com a Andrea há mais de 32 anos e tive outros relacionamentos", conta.

Luigi confirmou que não há mais contato com Nani, no entanto, o ator garantiu que não há ressentimentos.

Quando nos distanciamos, não há por que manter contato. Ela é casada, e eu também sou. Jamais exporia isso, por respeito à privacidade dela. Sou muito cuidadoso com o outro. Talvez ela tenha se sentido desmerecida, mas essa nunca foi a intenção. Tenho um carinho muito grande por ela e pela família dela. Luigi Baricelli

Nani é casada com o empresário Mauro Morizono. Ela foi musa nas décadas de 1980 e 1990, e ficou marcada por ter feito a abertura da primeira versão da novela "Pantanal".