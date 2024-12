Elton John diz que perdeu a visão

LONDRES (Reuters) - O cantor britânico Elton John, de 77 anos, afirmou a uma plateia no domingo que perdeu a visão.

Um dos artistas que mais vendeu discos em todos os tempos, o astro de "Tiny Dancer" e "Rocket Man" compareceu ao lançamento de um show no West End de Londres, mas disse que não pôde assistir à apresentação.

"Como alguns de vocês devem saber, eu tive problemas e agora perdi minha visão. Não pude assistir ao espetáculo, mas gostei muito", declarou John, de acordo com o Daily Mail.

Nos últimos meses, John disse que uma infecção ocular o deixou incapaz de enxergar com o olho direito e que o esquerdo "não estava muito bom", o que significava que ele não podia mais ler ou assistir a nada, colocando em risco sua capacidade de gravar novas músicas no futuro.

John estava no tapete vermelho no domingo para o lançamento de "The Devil Wears Prada", um musical baseado no romance best-seller para o qual ele assinou a trilha sonora.

"É difícil para mim ver, mas adoro ouvi-lo, e ele soou bem esta noite", disse ele.

Falando aos presentes no teatro, ele agradeceu ao marido David Furnish por ser sua "rocha".

John, que alcançou a fama no início da década de 1970 e cujas canções conduzidas por piano e baladas como "Candle in the Wind" o mantiveram no centro das atenções desde então, fez uma turnê de despedida entre 2018 e 2023 e, desde então, tem se concentrado em sua família.

(Reportagem de Sarah Young)