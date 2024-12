Elenco burro de A Fazenda não consegue entender favoritismo de Sacha

Faltando poucos dias para o fim de A Fazenda 16 (Record), os participantes que restam confinados ainda estão confusos sobre o favoritismo que Sacha conquistou durante a temporada. Este foi um dos assuntos do Central Splash desta segunda-feira (2º).

Dieguinho, apresentador do programa, atribui essa falta de percepção à burrice do elenco. Para ele, esta edição do reality da Record foi muito abaixo de outras temporadas, principalmente da anterior.

No meio de um elenco tão burro, que não consegue encontrar explicações respostas lógicas sobre o favoritismo de um dos participantes que eles elegeram como favorito. Realmente complicadíssimo

Dieguinho

Kerline, convidada do programa, concorda com os apontamentos de Dieguinho. Ela acredita que a 16ª edição do reality teve uma performance "atípica", muito explicada pelo elenco fraco.

Como que a gente pode definir essa edição de A Fazenda? É uma Fazenda muito pior que a do ano passado. Comercialmente muito melhor, mas pior porque o elenco é muito mais burro Dieguinho

Dieguinho menciona a briga recente de Flora e Vanessa. Elas se desentenderam por estratégia de jogo e escolhas de voto.

As duas nunca se bicaram, mas as duas fizeram um jogo merda a temporada inteira. Nessa altura do campeonato, uma ficou chateada com a outra por um jogo preguiçoso, que as duas fizeram [..] Acho que elas tinham que dar as mãos e comemorar que chegaram até aqui.

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso