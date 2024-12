Duplas devem complicar BBB 25, diz Leão: 'Treta demais vira A Fazenda'

A dinâmica de duplas no BBB (Big Brother Brasil), que vai começar a valer em 2025, pode ter sido uma escolha arriscada da produção do reality, avaliou Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta segunda-feira (2).

Para Leão, a mudança deve gerar ainda mais brigas entre os participantes. Desde o processo de inscrições, a produção do BBB já havia dito que estava aceitando interessados em dupla: casais, amigos e conhecidos.

Para o programa pode ser até bom, porque vai sair briga logo e tal. Mas é muita treta. Eu acho que vai ser complicado para coordenar isso tudo.

Leão Lobo

Todos os participantes vão entrar no programa em dupla, inclusive os Camarotes —grupo de famosos. Leão teme que, por conta das discussões, o reality se torne uma versão global de "A Fazenda".

É muita gente ligada à outra, é esquisito. Não sei, tenho um pressentimento, não vai prestar muito esse programa. Talvez preste muito no sentido de ser muita treta. Mas o que treta demais também vira Fazenda. Então, tenho um pouco de medo.

Leão Lobo

