Donatella Versace surge com rosto rejuvenescido e intriga internautas

Donatella Versace, 69, deu o que falar ao comparecer, neste fim de semana, à première do musical "O Diabo Veste Prada", inspirado no filme homônimo.

O que aconteceu

A estilista divulgou em suas redes sociais registros da passagem pelo evento. "Marcando presença na noite de gala de abertura de 'O Diabo Veste Prada'. Fiquei ligada da primeira até a última nota. O espetáculo é fascinante", elogiou ela no Instagram, na legenda de uma foto ao lado da atriz Vanessa Williams, do cantor Elton John, da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, e do diretor David Furnish, marido de Elton.

Nos comentários da publicação, muita gente elogiou o rosto rejuvenescido de Versace. "E esse rosto da Donatella?", surpreendeu-se um seguidor da magnata da moda. "Ela com certeza tomou 'a substância'. Garota esperta", brincou outro, numa referência ao recente filme "A Substância", que mostra Demi Moore rejuvenescendo milagrosamente através de um cosmético em teste.

No X (antigo Twitter), a modista italiana entrou para os assuntos mais comentados do dia. Vários internautas se perguntavam se a face 'renovada' se devia a algum tipo inovador (e eficaz) de procedimento estético ou se ela havia aplicado filtros de imagem no próprio rosto antes de publicar as fotos na première.