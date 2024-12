De estreia em duplas a novo Big Boss: veja as diferenças do BBB 25

O BBB 25 (Globo) promete grandes novidades. A seguir, confira as principais mudanças e diferenças anunciadas para a nova edição do reality.

Dessa vez, os participantes vão entrar no jogo em duplas. Seja do grupo Pipoca ou Camarote, o participante deverá entrar com alguém próximo. Ou seja, os espectadores poderão ver pais e filhos, amigos, irmãos, casais e até sogros e genros na disputa do game.

A decoração da casa celebrará a Globo. A 25ª edição ainda comemora os 60 anos da emissora nos mínimos detalhes, trazendo como tema a "fábrica de sonhos". De acordo com o Gshow, a residência dos brothers será inspirada em histórias que a TV Globo contou e ainda vai contar.

Dinâmicas famosas do programa agora terão maior interação do público. Big Fone, Castigo do Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha permanecem na nova temporada, mas o que muda é a interação com os espectadores. Sem detalhar como isso vai acontecer, o Gshow confirmou que essas ações devem ser mais impactadas pelo público.

Marcas terão maior oportunidade de se destacar na edição. Os anunciantes também têm mais espaço no programa, podendo participar da entrada dos participantes, estimular o prêmio final e personalizar o Quarto do Líder.

Rodrigo Dourado comanda como novo Big Boss. Com a saída de Boninho da Globo, seu braço-direito Rodrigo Dourado assume a direção do BBB 25. O atual diretor já integrava a equipe de produção do Big Brother Brasil antes de assumir o cargo.