Daniel Craig diz que construir masculinidade de James Bond beirava ridículo

Daniel Craig, 56, revelou que construir a masculinidade de James Bond, icônico personagem da franquia "007", foi o principal desafio ao interpretar o espião do MI6.

O que aconteceu

Craig admitiu que tinha ressalvas porque a masculinidade exacerbada do personagem beirava o ridículo, mas ele precisava fazer funcionar. "Eu diria que uma das minhas maiores ressalvar em interpretar o James Bond seria a construção da masculinidade dele. Muitas vezes era até ridículo, mas você, como ator, não pode zombar e precisa fazer funcionar. Você precisa acreditar nisso", declarou em entrevista ao The New Yorker.

O ator britânico assumiu o posto de James Bond nos cinemas em "007 - Cassino Royale" (2006). No total, ele deu vida ao personagem criado por Ian Fleming em cinco filmes — o último deles foi "007: Sem Tempo Para Morrer" (2021).

Atualmente, Daniel Craig tem se dedicado a outros projetos cinematográficos, distantes do "personagem perfeito", como é Bond. O lançamento mais recente do ator é "Queer", do diretor Luca Guadagnino. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 12 de dezembro.