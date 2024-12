'Sofri com ameaças de sequestro', diz ex-assistente mirim de Gugu no SBT

O Splash Encontra conversou com Dani Boy, ex-apresentador, cantor e ex-assistente de palco de Gugu Liberato no SBT. Ainda criança, ele ficou conhecido na década de 1990 pela semelhança com Gugu.

No começo da minha carreira, as pessoas achavam que estava entrando no 'rio de dinheiro'. A gente começou a sofrer muita ameaça de sequestro. Ligavam na minha casa e no meu colégio. 'A gente vai pegar ele hoje aí na porta'. Por um período, os seguranças do Gugu vinham até a porta da minha casa e passavam a noite. Foi um choque. Eu tinha uma certa dificuldade de sair de casa sozinho.

Dani Boy em entrevista ao Splash Encontra

Relação com o SBT

O contrato foi automaticamente encerrado em 2002, quando Dani Boy reprovou no colégio. "Isso foi estipulado anteriormente. Precisei sair da carreira artística até ficar maior de idade. Então, meus bonecos saíram de circulação. Meu terceiro CD estava para sair e não saiu. Tudo o que eu tinha precisou ser pausado."

O cantor admite sentir "mágoa" pela forma como encerrou o seu vínculo com o SBT. Ele chegou a ganhar entre R$ 80 e R$ 100 mil na emissora. "As coisas hoje seriam diferentes hoje. [...] Eu estava muito em alta quando tudo saiu de circulação. Estava em um programa de TV, tinha boneco, figurinha, chiclete, roupa e muitas outras coisas patenteadas em meu entorno."

Sobre a infância, Dani Boy afirmou ter se divertido nos bastidores da emissora. "Era sempre uma farra quando eu encontrava o Alexandre Pires e o Leonardo. Tem uma foto em que estou no banheiro 'fazendo número dois'. Leonardo pegou a câmera da minha mãe e falou: 'Deixa eu tirar uma foto'. A gente tem a foto guardada."

Ex-apresentador conta que já levou "esporro" de Silvio Santos. "Eu ficava chutando as bolinhas da Tele Sena minutos antes de começar os sorteios. O Silvio falava: 'Vai rasgar o seu terno, acabamos de comprar!'. [...] Ele tinha muito comando e conhecia todos os funcionários, sabia de tudo o que acontecia. Era um cara fenomenal."