Ator nu, data do AI-5, gravação às pressas: 9 fatos curiosos de 'Tieta'

Uma das novelas mais assistidas da história da TV brasileira, "Tieta" retorna à Globo nesta segunda-feira (2), no Vale a Pena Ver de Novo. Splash compilou as principais curiosidades do folhetim, original de 1989, de acordo com dados do portal Memória Globo.

As principais curiosidades sobre 'Tieta'

Protagonista da trama, Betty Faria revelou que foi ela quem negociou a compra dos direitos da obra de Jorge Amado, "Tieta do Agreste". Segundo ela, o intuito no começo era fazer uma minissérie independente, dirigida por Roberto Talma, para ser exibida na Globo.

Quando "Tieta" começou, Betty Faria ainda estava gravando "O Salvador da Pátria" (1989). Com isso, a entrada da personagem, que teve sua fase jovem vivida por Claudia Ohana, precisou ser adiada para o capítulo 20.

Betty Faria chegou a lançar a linha de roupas Tieta by Betty Faria. A artista teve o insight da nova marca após a enorme repercussão da novela. Vale lembrar que a personagem principal da trama é conhecida por seus figurinos coloridos, em animal print e que marcavam bem a silhueta, além dos óculos escuros. A novela teve mais de mil figurinos produzidos especialmente para a trama.

Roupas de Tieta eram um sucesso na época da primeira exibição; ao lado, Betty Faria e Cássio Gabus Mendes Imagem: Reprodução/Divulgação/Globo

"Tieta" foi gravada às pressas para "tapar o buraco" que outra novela célebre deixou. Reynaldo Boury, diretor da novela, contou que a trama começou a ser produzida a 40 dias de sua estreia, pois "Barriga de Aluguel", de Gloria Perez, entraria na faixa das 20h, mas Boni - então vice-presidente de operações da TV Globo - realocou-a para a faixa das 18. Assim, a equipe correu contra o tempo para pôr "Tieta" no ar.

O autor Aguinaldo Silva quis, com "Tieta", fazer uma metáfora sobre a volta da liberdade de expressão na novela brasileira. Um exemplo disso é mostrado no capítulo em que Tieta (Claudia Ohana) é expulsa de casa pelo pai, Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), na primeira fase. Ao expulsá-la, o personagem diz: "Faz de conta que esse dia nunca aconteceu", e aponta para a fatídica data: 13 de dezembro de 1968, quando o AI-5 foi promulgado.

Betty Faria, Joana Fomm, José Mayer e Luiza Tomé na novela 'Tieta', de 1989 Imagem: Divulgação/Globo

A abordagem do tema "pedofilia" sem chocar os telespectadores - naquela época - foi "celebrada" pelo autor Aguinaldo Silva. A trama em questão envolve o coronel Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e suas "rolinhas". Apesar disso, a pauta polêmica tem dividido opiniões desde que "Tieta" foi anunciada para o Vale a Pena Ver de Novo.

Foi a própria Joana Fomm que escolheu adotar linguagem circense na interpretação da moralista viúva Perpétua. O que, a princípio, pareceu uma temeridade - alguns achavam que ela deveria mudar o tom -, revelou-se um achado. A personagem foi um dos grandes sucessos da novela. Segundo a atriz, as situações propostas pela trama e a harmonia entre os atores resultavam em muitas gargalhadas nas gravações.

Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) e suas meninas em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Há duas cenas em que o ator Cássio Gabus Mendes, intérprete de Ricardo, gravou completamente sem roupa. Em uma delas ele mergulha em um açude. Na outra, o personagem tem suas vestes roubadas e ele tenta se cobrir de alguma forma até chegar em casa.

Aguinaldo Silva também revela que precisou criar inúmeras tramas para render os quase 200 capítulos que compõem a clássica novela. "Tieta do Agreste", obra de Jorge Amado, segundo o escritor, teria material para apenas 30 capítulos.