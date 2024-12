Por que gatos bebem pouca água e como incentivar que se hidratem no calor

Se você tem gatos em casa, provavelmente já reparou que eles costumam beber pouca água —e a resposta está na sua origem.

"Os gatos vêm do oriente médio e do norte da África. Eles habitavam regiões desérticas ou com escassez de água. Então, a característica menos dependente da hidratação vem daí", explica Waldir Serrano, biólogo, médico veterinário e professor do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Felinos selvagens do deserto obtinham a maior parte da hidratação necessária a partir de suas presas. As favoritas eram pequenos roedores, que possuem cerca de 70% de água corporal.

Por isso, os gatinhos que conhecemos hoje mantêm um comportamento instintivo de não buscar a água como prioridade, sobretudo se a alimentação for baseada em rações úmidas.

Água é importante e precisa de atenção

Apesar desse "desapego", é fundamental observar coma anda a hidratação do seu bichinho, especialmente nesta época de calor. Segundo Waldir Serrano, os gatos possuem um percentual menor de sangue no organismo e precisam do consumo de água para manter a produção dele em equilíbrio. Em outras palavras, a água pode evitar ou reduzir complicações em casos de perda de sangue, seja por uma doença ou lesão no bichano.

Um estudo publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery destacou que gatos que bebem pouca água são mais suscetíveis a enfermidades do trato urinário inferior, como a formação de cristais de estruvita, favorecendo o desenvolvimento de problemas renais.

Outros prejuízos seriam:

Doença renal crônica: gatos desidratados têm maior probabilidade de desenvolver problemas renais, que são uma das principais causas de óbito em gatos idosos.

Problemas no trato urinário: condições como cistite (inflamação do trato urinário inferior) podem se agravar em gatos que não bebem água suficiente.

Mas, afinal, qual é a quantidade ideal para manter os felinos saudáveis?

"O consumo depende do peso e da dieta. Em média, 50 ml por quilo de peso por dia", orienta Victor Carnaúba, coordenador do curso de Medicina Veterinária do UDF (Centro Universitário do Distrito Federal). Ou seja, um gato que pesa 4 kg vai beber de 200 ml a 250 ml de água por dia se o animal tem uma nutrição baseada em ração seca. "Porém, se a dieta incluir sachês e outros alimentos pastosos, a busca e a necessidade de água será menor, pois irá suprir a hidratação", explica Serrano.

Dicas para incentivar seu gato a beber água

Distribua tigelas de água pela casa. "Assim, os pets são fisgados pelo estímulo visual no ambiente e tendem a se hidratar mais", ensina Carnaúba.

Utilize fontes para entreter e encorajar os bichanos. "Muitos gatos adoram água em movimento. É uma diversão para eles. Por isso que as fontes portáteis são ótimas para essa finalidade", fala Serrano.

Mantenha os recipientes de água sempre limpos e com água fresca. Lave o recipiente com água e sabão neutro a cada troca de água. E abasteça potes, vasilhas e fontes duas vezes ao dia.

Em dias quentes, coloque cubos de gelo nos locais de hidratação dos pets. Dessa forma, a água sempre estará fresquinha.

Ofereça sachês e outras alternativas de alimentação úmida, como peixes. Tenta ainda acrescentar um pouquinho de água filtrada na hora de servir.

Outra estratégia é "saborizar" a água com caldo de peixe ou carne caseiros, de preferência, sem adição de sódio ou temperos.

Aposte em tigelas de formatos diversos. "Os gatos preferem vasilhas mais largas, porque evitam encostar o bigode na água, já que isso pode atrapalhar a percepção sensorial do ambiente", ensina Serrano.

Sinais de que seu gato precisa se hidratar mais

Assim como em nós, seres humanos, a urina é um parâmetro de saúde para os gatinhos. "Observe se ele está urinando normalmente ou se a urina está mais concentrada. Não urinar ou urinar em excesso são um alerta e exige atenção", aponta Carnaúba.

Outros sintomas que indicam pouca água no organismo do pet são letargia, gengivas secas e olhos fundos. Um bom teste é puxar a pele do bichinho com delicadeza, que costuma demorar a voltar ao lugar após esticá-la em casos de desidratação.

Na dúvida, sempre busque orientação profissional

Algumas mudanças simples no ambiente e na rotina impactam positivamente a hidratação dos gatos. Mas, se você notou que seu animal de estimação ainda consome pouca água ou, ainda, ingere água em excesso, não hesite em procurar auxílio veterinário.

Segundo Serrano, a procura constante por água, acompanhada de perda de peso e alteração na urina pode indicar a presença de uma condição importante como o diabetes. Nesses casos, o tratamento e avaliação veterinária são essenciais para garantir o bem-estar do animal.