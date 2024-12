Com primeiro ensaio de Carnaval, Timbalada 'abre o verão' em Salvador

Em Salvador, o verão já chegou. Pelo menos é assim que os soteropolitanos se sentem quando o Timbalada começa os ensaios da temporada, o que aconteceu neste domingo (1) no Candyall Ghetto Square.

Ensaio do Timbalada em Salvador Imagem: Divulgação

"Todo mundo realmente fala isso: o verão só começa quando começa os ensaios do Timbalada", disse Denny Denan ao TOCA, antes de comandar a grande festa por quase quatro horas, com participações especiais, como Carlinhos Brown.

Com o verão estendido - e o Carnaval chegando só em março -, o Timbalada revelou que fará mais ensaios do que o habitual. Com direito à "ressaca". Denny ainda deu detalhes da gravação do DVD, que deve acontecer no início do ano que vem.

"É a primeira vez que a gente grava um DVD na nossa terra", diz. "Vamos ter participações maravilhosas. Todo mundo de branco, instrumento de branco, roupas brancas."