Cenas de sexo são exibidas à tarde na Globo com 1º capítulo de 'Tieta'

Na tarde de segunda-feira (2), o primeiro capítulo de "Tieta" (Globo), novela de 1989, foi reexibido no Vale a Pena Ver de Novo.

O que aconteceu

Com a estreia, "Tieta" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Edição bem boa do capítulo 1. entregou a trama inicial todinha e fechou com bom gancho", elogiou um usuário da rede social.

A atriz Claudia Ohana, que vive Tieta na primeira fase da trama, foi muito elogiada. "Simplesmente Claudia Ohana fazendo história sem precisar de uma primeira fase com vários capítulos pra brilhar como sempre faz, merece toda a aclamação e reconhecimento por ter feito uma Tieta tão icônica e memorável quanto a da própria Betty Faria", afirmou uma fã. "Mal posso acreditar que estou ouvindo Cláudia Ohana berrar em plena cinco da tarde", comemorou uma outra.

No primeiro capítulo, Tieta leva uma surra do próprio pai em praça pública e é expulsa da cidade. "Claudia Ohana considera essa cena da Tieta levando surra do pai em praça pública a mais difícil na qual gravou pra novela", relembrou uma telespectadora. "A cena da Tieta apanhando do pai e sendo expulsa de Santana do Agreste tem mais emoção que qualquer coisa das novelas atuais", escreveu outra.

Além disso, as cenas de sexo de Claudia Ohana com Herson Capri não foram cortadas nesse primeiro capítulo da reprise. "A Tieta com o Herson Capri beijando o corpo dela inteiro e sem paciência pois já quer ir logo pra meteção", brincou uma telespectadora. "Tieta na cama pela quarta vez em 10 minutos de novela", analisou outro.

A tieta com o puto do herson capri beijando o corpo dela inteiro e sem paciência pq já quer ir logo pra meteção kkkkk aproveita, menina #Tieta pic.twitter.com/TTsPycUEFb -- jOsEpH ? (@josephstear) December 2, 2024

As cenas de hot em #Tieta passando mais lisas à tarde do que os picotes em #ManiaDeVocê à noite, EU AMOOOO KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/cvj0NpB2jp -- Platinado da Berta (@tiachickaa) December 2, 2024

A cena da Tieta apanhando do pai e sendo expulsa de Santana do Agreste tem mais emoção que qualquer coisa das novelas atuais #Tieta -- nothing really matters (@malu_maderfc) December 2, 2024

Claudia Ohana considera essa cena da Tieta levando surra do pai em praça pública a mais difícil na qual gravou pra novela.#Tieta pic.twitter.com/cqAgoz84TU -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) December 2, 2024

Mal posso acreditar que estou ouvindo Cláudia Ohana berrar em plena cinco da tarde #Tieta pic.twitter.com/y1eYttY7he -- perfil de contenda (@befreelike) December 2, 2024

simplesmente claudia ohana fazendo história sem precisar de uma primeira fase com vários capítulos pra brilhar como sempre faz, merece toda a aclamação e reconhecimento por ter feito uma tieta tão icônica e memorável quanto a da própria betty #tietapic.twitter.com/YOKSrZmJQ5 -- (@favzohana) December 2, 2024

edição bem boa do capítulo 1. entregou a trama inicial todinha e fechou com bom gancho #tieta -- Eli (@olivrodoeli) December 2, 2024

Tieta foi julgada por dar demais coitada

#Tieta pic.twitter.com/C34FwgGzyi -- d, xoxo (@iluvitxoxo) December 2, 2024

Tieta divando nas dunas, Tieta fazendo BEEEEHHH, Tieta furunfando várias x, Tieta matando crente recalcada de inveja, Tieta protagonizando barraco em frente a igreja, Tieta sendo expulsa da cidade, Tieta indo embora prometendo se vingar #Tieta



pic.twitter.com/drUWvceCk9 -- Erica (@ericaimaa) December 2, 2024

primeiro capítulo já teve barraco, sexo na areia, flagra, promessa de vingança que delícia #Tietapic.twitter.com/QiXOgOij8U -- theu (@matheuzinhorr) December 2, 2024