Casal inusitado passa maior perrengue da vida na reta final de 'Alma Gêmea'

Nos capítulos finais da novela "Alma Gêmea" (Globo), Olívia (Drica Moraes) e Vitório (Malvino Salvador) passam o maior perrengue após fazerem as pazes.

O que vai acontecer

Após revelar que Vitório era seu noivo secreto, Olívia se reconcilia com seu amado no meio de toda a cidade que está em seu restaurante para sua festa de noivado. Ainda nos braços um do outro, o cozinheiro diz que sua amada vai à falência por causa da gastança com a festa de noivado, que conta apenas com comidas caras, como caviar e lagosta.

Preocupada com suas dívidas, Olívia suspende o jantar, indignando os convidados. Porém, logo depois, ela volta atrás e diz que servirá a comilança, mas cobrará por tudo.

Uma confusão é armada e Rafael (Eduardo Moscovis) sugere que todos contribuam com o que puderem. Sugestão aceita, todos avançam em direção à mesa e travam uma batalha por causa da comida.

Vitório (Malvino Salvador) e Olívia (Drica Moraes) na festa de noivado em 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Grande confusão na reta final de 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.