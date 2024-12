Keira Knightley estrela série natalina de suspense: 'É ridículo, mas legal'

Keira Knightley é a protagonista de "Black Doves", um suspense de espionagem ambientado no Natal londrino. A produção é a nova grande aposta da Netflix, renovada para uma segunda temporada antes mesmo de estrear.

A série conta a história da espiã Helen Webb (Knightley), que se casa com um importante político para conseguir informações privilegiadas do governo. Quando o amante dela é assassinado, Webb se reúne com Sam (Ben Whishaw), um experiente matador de aluguel e seu velho amigo, em busca de vingança.

Para Knightley e Whishaw, o triunfo da série é o humor, por vezes "ridículo". "É um suspense de espião, mas que faz piada consigo mesmo. Os personagens têm uma profundidade, uma seriedade, mas também há uma bobagem extrema. Ele voa pela janela em uma explosão duas vezes por semana e não tem um arranhão sequer", ri a atriz, em entrevista a Splash.

Em uma cena, por exemplo, Sam atira em uma oponente com uma escopeta cobrindo Webb de vísceras e sangue. "A porr* de uma escopeta?", questiona a espiã. Os diálogos também são marcados pelo típico humor britânico, mais seco e irônico.

Estamos lidando com coisas ridículas, mas é isso que é tão legal. Keira Knightley

As sequências intensas de ação exigiram que Knightley treinasse jiu-jitsu, boxe, luta com faca e com armas. "Eu aprendi boxe e a usar a arma. Mas a arma não é um grande mistério, é?", brinca Whishaw. "Eu só aprendi a usar uma arma. Talvez eu aprenda a usar mais armas na segunda temporada", completa Knightley.

É a primeira vez que o público brasileiro verá a atriz em uma série de TV. Ela atuou pela última vez em uma produção do tipo há mais de 20 anos, em uma versão em minissérie de "Doutor Jivago".

Ela topou atuar na série de Joe Barton após assistir a "Giri/Haji", também criada por ele. "A série termina com uma dança interpretativa. Eu fique tipo: 'Qualquer um que termine uma série com uma dança interpretativa... Sim, quero trabalhar com ele!". Eu li o piloto e achei delicioso. [...] Foi um processo muito animador."

Joe tem uma imaginação meio selvagem, vai a lugares que você não imagina que ele vá. Foi muito empolgante. Keira Knightley

Ben Whishaw, que já atuou na franquia 007, diz que "Black Doves" não lembra em nada os filmes de James Bond. Ele interpretou Q, o inventor dos apetrechos usados por Bond, nos últimos filmes da franquia. "Esse cara não é um espião, só é contratado para atirar nas pessoas. Ele é alguém com uma qualidade autodestrutiva, o que é a alma do personagem", opina.

Em 007, os personagens são divertidos e amáveis, mas não têm nenhum verdadeiro dilema humano. Então, essa série parece que faz parte de um gênero completamente diferente. Ben Whishaw

Ben Whishaw e Keira Knightley na série de espionagem "Black Doves" Imagem: Ludovic Robert/Netflix

Natal é uma época de tensão, diz criador de "Black Doves"

Joe Barton começou a escrever "Black Doves" no Natal e, por isso, a série se passa durante as festas de fim de ano. Ele afirma que o clima natalino ajudou a criar o ar de suspense e o ambiente para espionagem na série. "Londres no Natal é uma época, uma locação tão cinematográfica. Há algo nas festas de fim de ano que dá um tipo de tensão tácita a tudo", diz.

Não é algo intencional, é assim. É o mês mais esquisito do ano, acho eu, para muitas pessoas. É meio escuro, e aí tem as luzes. Há um relógio correndo e todo mundo está seguindo em direção a essa coisa, todo mundo está ocupado, todo mundo está pra lá e pra cá. Isso tudo parece ter ajudado com o elemento da espionagem, de uma maneira estranha. Joe Barton

Ele está empolgado para começar a escrever a segunda fase da série, garantida pela Netflix antes da estreia da primeira temporada. "É algo muito bom. Nunca aconteceu de um trabalho meu ser renovado antes mesmo de ser lançado, então é muito empolgante. É obviamente assustador, porque você tem que encontrar a história certa e fazer isso, mas estou muito animado para revisitar esses personagens", comemorou.