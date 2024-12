Belo teve esconderijo na própria casa para fugir da Justiça após condenação

O documentário "Belo, Perto Demais da Luz", do Globoplay, conta detalhes da vida de um dos pagodeiros mais famosos do país, inclusive as duas vezes em que ele foi preso por associação ao tráfico de drogas nos anos 2000.

O que aconteceu

Belo revisita seu passado no documentário e recorda as duas ocasiões em que foi preso. Na primeira vez, em 2002, ele passou 37 dias encarcerado no sistema prisional do Rio de Janeiro, mas conseguiu liberdade após um habeas corpus concedido pela Justiça.

Cantor teve novo mandado de prisão em 2004, após ser condenado por associação ao tráfico de drogas. Dessa vez, no entanto, o artista decidiu fugir da Justiça e chegou a ter um esconderijo dentro de sua própria casa.

Amigo de Belo contou como surgiu a ideia de criar o esconderijo. "Toda vez que saía um mandado de prisão, ele queria ir para algum lugar. Foi quando a gente olhou e falou 'mano, vamos fazer um esconderijo aqui", explicou o produtor musical Stenio Madeira.

Empresário de Belo disse no documentário que se opôs à fuga e à criação do esconderijo. O local para o cantor se esconder na própria residência foi montado dentro de um banheiro, com paredes falsas. Do local, por meio de câmeras instaladas na casa, eles conseguiam ver quem chegava e quem saía, inclusive quando a polícia ia até o endereço.

Belo disse o que período na prisão foi "muito ruim, triste". "Você se ver encarcerado num local de 10 metros, sem poder sair a hora que você quiser, sem poder fazer nada. Isso é horroroso. Não desejo nem para o meu pior inimigo."

"Belo, Perto Demais da Luz" está disponível em quatro episódios no streaming do Globoplay.