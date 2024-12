Ator sul-coreano vive protagonista gay em série criticada por conservadores

"Amor na Cidade Grande" é um dos dramas sul-coreanos mais comentados do ano. A série, disponível no Viki, retrata a vida de Go Young, um jovem gay descobrindo Seul, amores e dores da vida adulta.

A série, assim que anunciada, passou por vários protestos de conservadores, pois ela é baseada em um livro que toca em assuntos considerados polêmicos, como aborto, HIV e a própria vida de um jovem gay em uma cidade conservadora.

No entanto, todo elenco da série, roteirista e diretor fizeram questão de falar da importância que o drama tem em retratar esses personagens diversos e que merecem que suas histórias sejam contadas.

Em entrevista para o Splash, Nam Yoon Su fala sobre a relevância de Go Young na sua carreira, como o apoio dos brasileiros foi importante e nos conta um pouco dos bastidores da série. Confira na íntegra a entrevista:

"Amor na Cidade Grande" é um sucesso enorme no mundo todo graças à sua distribuição no Viki, e no Brasil a série tem sido muito popular. Em uma entrevista você disse que um comentário brasileiro te deixou feliz, sobre a importância da série em falar sobre a vida de um jovem gay. Primeiramente, obrigada por isso, e eu gostaria de saber o quão importante é para você interpretar um personagem como Go Young?

Ele é um personagem muito complexo e multifacetado, alguém que parece feliz por fora, mas que está profundamente magoado e triste por dentro. Passei por muitos processos emocionais para me preparar para esse papel, e acho que foi uma oportunidade para eu crescer como ator. Interpretá-lo me permitiu ampliar o espectro de emoções que eu poderia expressar e, acima de tudo, a empatia e o conforto que o público sentiu por ele foram um grande apoio para mim. Acho que é uma grande felicidade, como ator, poder viver uma vida, por um tempo, que não experimentei, interpretando esse personagem, e é uma oportunidade de aprender muito ao mesmo tempo. Especialmente as mensagens calorosas dos fãs no Brasil me deixaram muito feliz e me motivaram a continuar atuando. Go Young é mais do que apenas um personagem, é um marco inesquecível na minha carreira e crescimento pessoal.

Ao conversar com um amigo gay, ele disse que fazia muito tempo que não se via em uma série de TV e que ficou bem surpreso por ser um drama sul-coreano. Como você vê essa falta de representatividade na mídia sul-coreana, especialmente para os jovens? Sabemos que a série foi alvo de censura e tentativa de boicote, e você e toda a equipe tiveram uma excelente posição sobre isso.

Ainda é muito raro na indústria dramática coreana ter um jovem protagonista gay no centro de uma história. O drama enfrentou alguns desafios iniciais quando foi anunciado pela primeira vez, provavelmente decorrentes de percepções sociais e normas culturais. No entanto, acredito que foram precisamente esses desafios que permitiram que um projeto tão significativo ganhasse vida. Espero que este drama possa retratar naturalmente várias formas de amor e fornecer aos espectadores uma nova perspectiva. No futuro, eu realmente desejo ver mais histórias como esta sendo apresentadas - aquelas que podem ressoar com um público mais amplo e promover maior empatia por todos.

Raramente vimos um elenco tão comprometido em promover uma obra. Seja o escritor Sang Young Park, você ou Hoeun, todos parecem ter desejado e se dedicado muito para fazer da série a melhor que ela poderia ser. Como foi sua preparação? Você se inspirou em alguma outra obra?

Enquanto me preparava para "Amor na Cidade Grande", meu foco principal era transmitir a autenticidade do personagem. Go Young é um indivíduo profundamente complexo, constantemente lutando com suas emoções e circunstâncias. Meu objetivo era retratar seus sentimentos da forma mais realista possível. Durante o processo de preparação, tirei muita inspiração de histórias e relacionamentos da vida real ao meu redor. Concentrei-me especialmente em capturar as mudanças sutis nas emoções e ações do personagem, o que ajudou a enriquecer a narrativa única de Go Young. Mesmo durante a fase promocional, toda a equipe trabalhou incansavelmente com um espírito de união. Espero realmente que esses esforços coletivos tenham ressoado com o público e permitido que eles se conectassem com a história em um nível mais profundo.

É raro ver alguém com tantos pares diferentes em um drama sul-coreano, e você tem vários. Uma das melhores edições virais de fãs de Go Young é com o "thank u next" da Ariana Grande e todos os seus ex. Tem alguma história engraçada ou interessante dos bastidores que você possa nos contar? Há tantos pares e dinâmicas diferentes!

O set de "Amor na Cidade Grande" sempre foi muito animado e cheio de ótima energia. Todos - tanto o elenco quanto a equipe - eram tão apaixonados pelos personagens e pela história, o que resultou em muitos momentos divertidos e memoráveis. Uma coisa que surpreende as pessoas são as cenas de clube. A maioria assume que há música de verdade tocando enquanto estamos filmando, mas isso não é verdade! Assim que as câmeras rodam, fica completamente silencioso, exceto pela respiração e diálogo dos atores. Mesmo assim, os extras trouxeram tanto entusiasmo para sua dança - você nunca imaginaria que não havia música. Fiquei muito grato pela energia deles; isso realmente fez essas cenas ganharem vida e parecerem tão vibrantes e reais.

Depois de um papel tão icônico como Go Young, o que podemos esperar de seus próximos projetos? Conte-nos mais sobre isso. E muito obrigada por fazer "Love in the Big City". Os fãs brasileiros adoraram!

Sou incrivelmente grato por todo o amor que recebi através do papel de Go Young. Seguindo em frente, estou animado para mostrar a vocês um novo lado de Nam Yoon Su, além de Go Young. Como ator, quero assumir personagens ousados e cativantes, desafiando-me continuamente e trazendo a vocês uma variedade de performances para aproveitar. Obrigada pelo seu apoio contínuo!