Ator de Dawson’s Creek vende camisetas para pagar tratamento contra câncer

James Van Der Beek, 47, conhecido por seu papel na série "Dawson's Creek", anunciou a venda de camisetas personalizadas para ajudá-lo a custear tratamento de câncer colorretal.

O que aconteceu

Van Der Beek está comercializando camisetas temáticas de futebol americano. As peças, que vêm com o autógrafo do ator, foram feitas para celebrar os 25 anos do filme "Marcação Cerrada", que ele protagonizou.

O ator explicou que a totalidade da renda será usada para ajudá-lo a pagar o tratamento e também para auxiliar outras famílias necessitadas. "100% dos meus lucros irão para ajudar famílias que estão se recuperando do fardo financeiro causado pelo câncer — inclusive a minha", declarou.

James Van Der Beek tornou público seu diagnóstico de câncer colorretal no mês passado. Na ocasião, ele disse estar otimista com o tratamento. "Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família. Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem", contou à revista People.

James é casado com Kimberly Van Der Beek e, juntos, eles têm seis filhos: Olivia, de 14 anos; Joshua, 12; Annabel,10; Emilia, de 8; Gwendolyn, 6; e Jeremiah, que completou 2.