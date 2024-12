Agressões, cassação e mais: as polêmicas de Netinho de Paula

A Justiça paulista mandou apreender o passaporte do cantor Netinho de Paula, 54, em razão de uma dívida de cerca de R$ 100 mil com uma mulher que em 2001 sofreu constrangimentos ao participar do programa "Domingo da Gente", exibido pela Record, conforme publicado pelo colunista do UOL Rogério Gentile.

Essa, porém, é só uma das polêmicas em que o apresentador já se envolveu. Confira:

Constrangeu mulher em programa

Em 2001, no programa "Domingo da Gente", Netinho era o apresentador, e a mulher havia ido ao programa a fim pedir ajuda financeira para uma cirurgia de transplante de rim que a irmã necessitava. De acordo com o processo, Netinho pressionou a mulher para que ela doasse o rim para a irmã.

Ele chegou a chorar diante da recusa da mulher, que dizia não poder ser afastar do trabalho para fazer a cirurgia, pois não tinha outra maneira de sustentar as filhas. Dizia, inclusive, ter receio de perder o emprego se concordasse em ser a doadora.

A mulher disse à Justiça que, em razão da "humilhação" sofrida no programa, passou a ser alvo de ofensa e agressões nas ruas. Ela acabou fazendo a cirurgia e perdeu o emprego.

Netinho foi condenado a pagar uma indenização, mas até hoje não o fez. No ano passado, ele chegou a sofrer uma penhora de cerca de R$ 83 mil. A dívida atualmente é de cerca de R$ 100 mil, incluindo multas, juros e correção.

Mandato cassado

O apresentador foi vereador na capital paulista de 2009 a 2015. À época, o artista foi eleito pelo PCdoB (Partido Comunista do Brasil).

Ele foi condenado por improbidade administrativa em 2016.

A decisão indicou que o famoso utilizou notas fiscais falsas para obter reembolsos do poder público. Ele também, comprou equipamentos para uso pessoal.

O músico foi condenado ao pagamento de R$ 275 mil. O artista, porém, só efetuou a quitação de parte do valor. Diante da inadimplência, o MP-SP e a Prefeitura de SP solicitaram a penhora das contas bancárias de Netinho.

A Justiça determinou a penhora em junho de 2023. A decisão foi da juíza Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira, conforme documento ao qual Splash teve acesso.

Agrediu a ex-esposa

Em fevereiro de 2005, Netinho agrediu sua então esposa na casa onde moravam, em Alphaville, em São Paulo. De acordo com relatos da época, o apresentador teria exigido que a mulher assinasse, sem ler, um documento em que abria mão de seus direitos conjugais. Ele queria se separar, mas sem divisão de bens. Sandra não concordou, o que deu início à discussão.

No boletim de ocorrência, a mulher alegou que "devido a desentendimentos conjugais, seu companheiro desferiu vários socos contra seu rosto e corpo". Fotos de Sandra com os olhos roxos repercutiram na imprensa.

"Nós discutimos. Ela deu tapas, e eu também, mas nada de socos. O machucado maior, que a deixou com hematomas no rosto, foi uma batida que ela deu na porta", afirmou ele, na ocasião, ao programa "Sônia e Você" (RecordTV), apresentado por Sonia Abrão.

Nove anos depois da polêmica, em 2014, Netinho voltou a falar sobre a agressão e culpou a ex-mulher pelo ocorrido.

Eu não tinha o que fazer, porque a imagem do olho roxo é mais forte que qualquer palavra. Então, como homem, errei porque, independentemente, deveria ter tido sangue frio e ido pra rua. Como ela provocou, eu agredi. [...] Foi um ato covarde e que nada justifica. [...] Foi um ato covarde que não se deve repetir nunca mais. Netinho de Paula, no "Domingo Show" (RecordTV)

Em janeiro deste ano, o cantor comentou novamente sobre a agressão e considerou o ato machista. "O machismo ainda é uma coisa muito presente na formação da gente, então o que eu fiz com esse fato desde a época para cá, foi me admitir como machista. 'Olha, isso é um ato machista que não deveria acontecer', não ficar justificando", explicou Netinho de Paula. "É errado, porque ninguém tem que bater em ninguém. Homem não bate em mulher e mulher não bate em homem", disse em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT.

Agrediu jornalista

Ainda em 2005, o apresentador agrediu Rodrigo Scarpa, o Vesgo do "Pânico na TV" (RedeTV!) em frente às câmeras. Em novembro de 2005, na premiação do Troféu Raça Negra, em São Paulo. O cantor celebrava o Dia da Consciência Negra e a inauguração da TV da Gente quando foi abordado pelos repórteres do programa.

Um deles, Viny Vieira, estava caracterizado como o personagem Quietinho, uma paródia do apresentador. O humorista, branco, usava uma peruca crespa e estava com o rosto pintado com tinta marrom.

"Você está abrindo o canal agora? Pra todo mundo, pra todas as pessoas assistirem?", perguntou Vesgo. "Cuidado que ele é bravo!", disse Viny, fazendo alusão ao caso de agressão à Sandra.

Netinho se irritou com as provocações com as perguntas de duplo sentido e deu um soco na orelha de Scarpa. Em 2010, ele foi condenado a pagar ao ator R$ 45 mil pela agressão e, em 2019, mais R$ 18 mil por dizer no programa "Agora É Tarde" (Band) que a confusão foi causada por um gesto racista de Viny.

Eu me arrependi de ter dado o soco. Eu não deveria ter feito aquilo. [Mas] o Vesgo foi indelicado. Era o Dia da Consciência Negra. O que era isso para ele? Nada. O que ele fez não tem nenhum problema. Já o soco tem. O soco é uma agressão. No Brasil tem disso. Netinho de Paula, em 2015, no "Programa Raul Gil

Agrediu comissária e discutiu com homem

Também em 2005, Netinho também foi acusado de agressão por uma comissária de bordo. Ela entrou com uma ação na Justiça contra o apresentador e ganhou, o que o apresentador disse ter sido injusto.

"Com essa ex-comissária aconteceu de eu pegar no braço dela e dizer que tinha que me atender. Eu estava junto com a Sandra. Não houve nada, ela quis ganhar dinheiro e ganhou. Quando você é famoso, vira uma espécie de refém", disse ele, também no "Domingo Show".

Em 2020, foi flagrado discutindo com um homem em um aeroporto. Na gravação, é possível ouvir Netinho dizendo: "Você é desonesto."

Ao "Balanço Geral" (RecordTV), Netinho disse que ouviu comentários "maldosos e preconceituosos" do homem, que diz que já conhecia. No ano seguinte, no programa "A Noite é Nossa" (RecordTV), disse que a discussão era por motivos "comerciais".

"Era uma discussão comercial com uma pessoa dessas, com quem você faz coisas na vida, e que ela nunca imagina que um dia vai te encontrar de novo. [...] Eu falei: 'Hoje você não escapa, hoje você vai me ouvir. [...] Eu falei tudo que eu precisava falar", contou.