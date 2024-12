Após deixar as ruas, ex-galã de Malhação mostra obra de bar: 'Só celebrar'

Daniel Erthal, 42, mostrou a fase final da obra em seu novo bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O ex-galã de "Malhação", e agora ex-ambulante, mostrou os avanços e celebrou que falta pouco para a inauguração. "Agora é limpar essa loja, tirar uns entulhos aqui, botar umas mesinhas ali... Não estou trabalhando ainda, não estamos abertos. Mas estou aqui só para celebrar, testar a operação. Tem muita coisinha para fazer ainda, gente"

Daniel disse que a ideia era inaugurar no dia 30 de novembro, mas houve um atraso e precisou ser adiado. "Eu acho que a inauguração que eu prometi pro dia 30 vai ficar pra semana que vem, tá? Por questões óbvias, pra receber vocês da melhor maneira possível. É isso. Acontece."

Com todo seu engajamento no Instagram, onde soma quase 500 mil seguidores, o ator conseguiu investir cerca de R$ 100 mil na abertura do Birosca Ilha da Sede. "Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar. Eu me tornei um influenciador", disse ao Extra.

No bar, Erthal está sozinho, pelo menos por enquanto, sem sócios. Ele também contou que está solteiro e sem tempo para namorar. "Estou realmente casado com isso aqui, e não há espaço, ao menos agora, para procurar a mulher da minha vida. Pode acontecer de estar por aí e cruzar com ela, não sei. Mas uma coisa é certa, vai ter que ser alguém que chegue junto como eu, que trabalhe e seja da vida real".