A Fazenda: Peões cogitam salvar rivais em 'Resta Um' como estratégia

Sidney Sampaio e Gilson de Oliveira traçaram uma estratégia para o "Resta Um" da próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sidney propôs para Gilson salvar Sacha Bali na dinâmica do "Resta Um". Com isso, a pessoa a restar seria, provavelmente, Vanessa, que poderia vetar os rivais de realizarem a Prova do Fazendeiro.

Sidney: "Neste momento, eles tão com o Fazendeiro e o Lampião na mão. É o melhor dos momentos pra gente... já que a gente vai estar lá, faz aquela manobra. Da sua parte [Gilson], fica bom que você até faz uma média com ele. Eu, ele vai achar, já que ele é meio prepotentão, que eu tô amarelando. Mas a gente consegue tirar o chapéu [deles]. Entendeu o raciocínio? Salva o Sacha. Começamos por lá pra mudar o chapéu".

Gilsão: "[A ordem do 'Resta Um' seria] Albert, Flor, Flora, Gui, Sacha, Juninho ou Gilson, Gilson ou Juninho, Nêssa. A responsabilidade não é nossa. Eu não queria fazer isso [deixar Vanessa sobrar], mas é o único momento que a gente tem de que a Nêssa vete a Luana. Porque se isso não acontecer, a probabilidade de eles pegarem o chapéu é grande".

Sidney ressaltou que é preciso tirar seus adversários da zona de "conforto"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 82109 votos 0,11% Albert Bressan 0,70% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,08% Gui Vieira 3,04% Gilsão 1,15% Juninho Bill 0,95% Luana Targino 21,52% Sacha Bali 45,07% Sidney Sampaio 20,91% Vanessa Carvalho 5,43% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 82109 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso