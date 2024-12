A Fazenda: Albert detona jogo de Vanessa: 'Só pensa em dinheiro'

Enquanto preparavam o almoço nesta segunda-feira (2), Flora e Albert falaram das estratégias de jogo de Vanessa.

O que aconteceu

O ex-Power Couple refletiu que a peoa não tem motivos para votar contra um deles. "Eu só acho engraçado, que a Vanessa escutou 5 minutos de conversa nossa, falo aberto mesmo, ela usa contras nós, porque ela não tem argumento."

Albert: "Qualquer idiota sabe aqui, entendeu? Ela usa argumentos nossos contra nós mesmos. Porque ela não tem jogo."

Flora: "Exatamente, aí quando você falou isso aqui, ela me chamou para conversar. Eu disse: 'Vanessa, de novo Luana e Sacha? Ou um ou outro, não vai adianta, eles vão jogar voto fora'."

Albert: "Porque ela queria votar em grupo, é lógico, foi cômodo para ela. Agora o mais feio é ela ficar beijando o Sacha, lambendo."

Flora: "Que lamba mais."

Albert: "Ela pula, cara, ela se esconde no jogo. Uma coisa é 'Galisteu falou que não é para ir para a roça', óbvio! Quem quer ir para a roça? Mas você tem que fazer Prova do Lampião, você tem que parar na baia, ela quer fugir de tudo, ela só pensa em dinheiro nas dinâmicas do Faro, entendeu? Tudo! 'O que você está comendo? Dá para mim. Não sei o que lá' [imitando a voz da peoa] . Se escondeu o jogo inteiro. Eu tenho um crédito com ela. Ela vem agora me arrebentar? Tudo certo. Pulei na bala por ela, é meu jogo? É, eu fiz meu jogo, mas fui muito verdadeiro com ela quando falei 'Vai que eu seguro a onda'. Quem faz isso? Nunca ninguém fez isso por mim aqui. Agora, meu, segura a tua onda. Fiz um apontamento para a menina que ela já mudou a feição. Passa não dá 'bom dia', acho que para você também não. Então assim, que personalidade é essa? Ela fala que 'Você não está sendo humilde', ela que não é humilde."

Flora: "Ontem ela veio me apontar falando que eu traí o grupo, ela que traiu."

Albert: "Ela queria ser o grupo das Superpoderosas, foi encostando lá. Até o Zé tinha dado um freio nela."

Flora: "Naquela história do pulo, que ela era do Zé, veio para o nosso grupo, depois voltou para o dele. É mais que lógico que a pessoa não tem jeito. E não sustenta nada, Albert." A peoa narra que seus aliados conversavam sobre não votar em Sacha nesta semana quando Albert entrou na conversa. "Você deu uma nela, e ela ficou meio tonta."

Albert: "Ela falou: 'Vai votar em quem?', e eu falei 'Qualquer um que não tenha jogo'. Aqui, tipo, estou te mandando um torpedo."

Flora conta que continuou conversando com a peoa. "Aqui, eu e ela. 'Eu sei que o meu e o seu está na reta. A gente tem que votar para se salvar, Nessa', falei assim para ela."

Albert: "Ela quer que a pessoa confesse no vídeo que não vai votar nela pra usar isso. E cara, é muito feio você pedir para não votar. Lembra aquela situação humilhante dela, implorando pra Júlia, implorando pra Luana, para não ir pra Baia? P*rra, isso não se faz! Você é insegura. Não confia no teu jogo porque não tem jogo. Só pula. Você falou, tá gravado ali, que você veio aqui porque queria passar um tempo. Não queria sair logo no começo. E é o que ela faz, lembra, ela só dormia no começo. Ela jogou o lance da depressão. Depois, melhorou, tudo bem, eu também cuido da minha. Depois ela ficou se escondendo. Deu uma animada quando encostou em Babi e Fernanda, o Zé deixou por aquilo mesmo. Saiu Fernanda, colou na Babi. E a Babi segurou a onda dela, porque ela também não andava sozinha. Nada contra, é o jogo."

Flora: "A Babi saiu, que era mentora dela."

Albert: "Ela colou no Juninho, mas não chamou ele para o jogo. Se ela tivesse chamado ele, o Gilsão estaria solto. Eu votaria no Gilsão, falei já. O jogo dele é tão arriscado quanto o meu, porque eu to jogando, ele tá fugindo passivamente, saindo de tudo. Um cara maravilhoso, mas como jogador, para mim, não é perfil que como público eu gostaria de ver. Ele tem que mostrar o coração dele, mas tem que mostrar posicionamento e não mostra."

