Yuri e Albert se estranham por comida em A Fazenda: 'Vai estragar'

Albert Bressan e Yuri Bonotto tiveram um atrito em A Fazenda 2024 (RecordTV) neste domingo (1º).

O que aconteceu

Albert preparava o almoço, quando se deparou com Yuri na cozinha esquentando comidas que tinham restado do dia anterior. Albert se irritou com o peão.

Yuri: "Albert, eu tô esquentando as comidas que estavam na geladeira. Senão vai estragar toda comida, o feijão, aquele arroz...".

Albert: "Então eu vou parar tudo o que eu tô fazendo".

Yuri: "É, porque se fizer comida nova essa aqui ia estragar. Por isso eu falei com o pessoal".

Albert: "Mas vocês podiam avisar antes então".

Yuri: "Tô te avisando agora".

Albert: "É, então... então tô fora".

Yuri: "Não tá fora, tô só te explicando, daqui a pouco tu volta...".

Albert: "Não, tu tava vendo que eu tava fazendo o almoço aí, pode esquentar, não tem problema".

Yuri: "Mas essa comida vai toda estragar, é isso?".

Albert: "Não, não vai estragar. Tem comida de sobra".

Yuri: "Não? Tu avisou o pessoal, o pessoal nem sabia que tinha comida na geladeira".

Albert: "Ontem eu não falei aqui? Que tinha picadinho, arroz, farofa...".

Yuri: "Falou, mas, se eu não colocasse aqui agora, ninguém ia saber. O pessoal tava esperando teu macarrão, é isso que tô te falando".

Albert: "Mas você quer que eu faça com todo mundo lá fora? Eles confinaram a gente lá fora, como eu ia terminar o macarrão?".

Yuri: "Não tô falando do macarrão. Tinha um panelão de arroz, tinha o feijão que eu fiz e a carne que tu fez. Só que ia estragar".

Albert, então, deu as costas e se retirou da cozinha. "Não, tá tudo certo. Tá tudo certo", concluiu.

