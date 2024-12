Selton conecta autobiografia a 'Ainda Estou Aqui': 'Obras se completam'

A autobiografia de Selton Mello, "Eu Me Lembro", ganhou novo fôlego com o sucesso de "Ainda Estou Aqui". Lançada no ano passado, a obra traz uma "sabatina" em que o ator responde a perguntas de 40 artistas, incluindo Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

Além de trazer bastidores e curiosidades sobre o filme, Selton também expõe uma conexão profunda com a história da família Paiva, que vai além de sua interpretação no filme.

Selton fala pela primeira vez do diagnóstico de Alzheimer da mãe, mesma doença que acometeu Eunice Paiva. "É um livro para minha mãe, isso emociona. Ela perdendo a memória e eu guardando nossas memórias para sempre em um livro", diz, a Splash. Selva Mello morreu em julho, aos 83 anos.

'Eu me Lembro' é sobre isso, um livro de memórias, um filho homenageando sua mãe, que perdeu a memória. Coisa que está intimamente ligada ao 'Ainda Estou Aqui'. Eles se completam. Selton Mello

Essa questão também motivou Selton a colocar memórias no papel e compartilhar passagens de sua vida com o público. "O livro é uma forma de eu honrar meu pai e minha mãe, de declarar o meu amor e agradecimento pelos dois. Principalmente agora que ela nos deixou, mas meu pai está aqui, vivendo tudo isso."

O ator comemora o sucesso do livro, renovado com a curiosidade em torno dos novos projetos e da relação com artistas como Torres e Nachtergaele fora de cena. "[Fernanda Torres] também fez parte da minha história em outros projetos. Reencontrar com ela agora, no processo de fazer esse filme lindo, foi algo que me marcou muito. Permitiu que a gente se reconectasse, se divertisse, mesmo fazendo um filme tão denso."

O capítulo com a Fernanda no livro virou um acontecimento, por causa do sucesso do filme. Muita gente comprando meu livro pra ver minha conversa com a Fernanda, e é demais acompanhar isso. De fato, é muito legal você poder ler a gente falando do filme antes de saber tudo que aconteceria com ele! Fernanda Montenegro também, Matheus falando do 'Auto da Compadecida 2' igualmente. O livro atrai cada vez mais leitores e isso é muito lindo. Selton Mello

Em uma das passagens, ele se diverte ao contar que se sentiu "engessado" no início das gravações de "Ainda Estou Aqui". "Com tanta coisa dentro de mim, distraído, eu caí de bicicleta e quebrei o ombro e o pulso. Também arrebentei dois dentes e entrei numa cirurgia. Sou o falso calmo. Ha ha ha ha", escreve.

"Entrevistadores" ajudaram

Convidei artistas que admiro profundamente - alguns amigos próximos, outros conhecidos de maneira mais distante, mas todos com trajetórias que respeito. Foi uma celebração dos aprendizados, dores e momentos de crescimento da minha vida e da minha carreira. Selton Mello

Selton escolheu 40 artistas para elaborarem as perguntas que guiam o livro. Entre outros astros que entrevistaram o ator para compor o livro estão Larissa Manoela, Lázaro Ramos, Fábio Assunção, Rodrigo Santoro, Wagner Moura, Zezé Motta, Moacyr Franco e Danton Mello.

Ele conta que a colaboração dos "entrevistadores" foi essencial para contar sua trajetória. "Algumas perguntas me surpreenderam por sua profundidade e pela curiosidade que demonstravam sobre mim. Essa troca me levou a reflexões muito profundas. Então foi esclarecedor e muito catártico, de certa forma."

A pergunta mais surpreendente veio do ator Paulo José, que morreu pouco depois de envia-la Selton. "A pergunta que mais me surpreendeu, e continua surpreendendo com o passar do tempo, foi: 'O que vale mais a pena: o ator, o diretor ou o palhaço?', feita pelo saudoso Paulo José. [...] A resposta que dou no livro é que o que mais vale a pena, na verdade, são os encontros. Eles que fazem todo o resto valer a pena."

"Eu Me Lembro" é um prato cheio para os fãs, incluindo várias curiosidades sobre os projetos em que Selton trabalhou ao longo da carreira. "O leitor vai descobrir muito sobre os meus processos por trás das câmeras. Isso é algo que quem é fã pira", diz.