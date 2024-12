Angel Vianna, ícone da dança, morre aos 96 anos

A bailarina e coreógrafa mineira Angel Vianna morreu aos 96 anos.

O que aconteceu

A Faculdade de Dança Angel Vianna confirmou a notícia neste domingo (1º). "Com imenso pesar, comunicamos o falecimento da nossa querida Mestra Angel Vianna. Com serenidade, ela nos deixou repletos da sua luz e sabedoria", disse o texto divulgado nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo a nota, familiares realizaram uma cerimônia íntima de despedida em São Paulo. Missas de 7º dia serão realizadas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e também na capital paulista.

Angel foi uma pioneira da dança contemporânea e referência na arte no Brasil. Ao lado do marido, Klauss Vianna, ela fundou a Escola Klauss Vianna e o Ballet Klauss Vianna, trazendo muitas influências da dança moderna para o Brasil.

A bailarina também foi professora de diversas instituições, como a Universidade Federal da Bahia. No campo acadêmico, ela atuou como pesquisadora e foi uma das criadoras do Centro de Pesquisa Corporal Arte e Educação, além de ter fundado o Grupo Teatro do Movimento.

Ela deu início à Faculdade Angel Vianna em 2001. A instituição expandiu os conhecimentos na dança com cursos de bacharelado e licenciatura ao lado de muitos profissionais.

Angel Vianna foi homenageada pela Presidência da República em 1999. Entre uma série de reconhecimentos ao longo da vida, a bailarina recebeu a Comenda da Ordem ao Mérito Cultural por toda sua contribuição ao longo de sua carreira.

A notícia de sua morte comoveu muitos admiradores de seu trabalho, incluindo alguns famosos. "Mestra eterna", escreveu o ator Luis Lobianco. "Gigante. Descanse em paz", comentou Virginia Cavendish. "Angel foi monumental. Sempre digo que sua escola, única e revolucionária, deveria brotar em todo o país", disse Marcia Tiburi.