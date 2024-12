"Moana 2" e "Wicked" lideram bilheterias globais de cinema

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - O musical animado da Walt Disney "Moana 2" estreou com um valor estimado de 368 milhões de dólares em vendas globais de ingressos e junto com "Wicked" e "Gladiador II" marcaram a maior bilheteria de fim de semana de Ação de Graças na história dos EUA e Canadá.

Sequência do filme de animação de 2016 da Walt Disney, "Moana 2" reúne Auli'i Cravalho como a personagem-título que se encontra com o semideus Maui, interpretado por Dwayne Johnson, em uma viagem para quebrar uma maldição e reunir seu povo.

Inicialmente concebido como uma série para o serviço de streaming Disney+, "Moana 2" acumulou um recorde de 221 milhões de dólares em bilheteria nos Estados Unidos durante o período de Ação de Graças, de quarta-feira a este domingo. Isso superou a arrecadação de 125 milhões de dólares de "Frozen 2" obtida no mesmo período de 2019.

Para todos os filmes em cartaz nos cinemas neste fim de semana, o total de bilheterias nos EUA atingiu 420 milhões de dólares, superando o recorde do Dia de Ação de Graças de 2018 de 315,6 milhões, liderado na ocasião por "WiFi Ralph: Quebrando a Internet" e "Creed II".

Os resultados proporcionaram aos estúdios de Hollywood e aos cinemas um motivo para comemorar após a pandemia e diante da preocupação de que o público possa abandonar os cinemas em favor dos serviços de streaming na TV.

"Se você fizer o filme certo, um filme com coração e humor que atraia o público, ele virá ao cinema", disse o copresidente da Disney Entertainment, Alan Bergman, em uma recente exibição de "Moana 2" em Los Angeles.

As bilheterias também mostraram que Hollywood se recuperou das interrupções causadas pelas greves de escritores e atores em 2023. Redes como AMC Entertainment e Cineworld ficaram com uma programação reduzida para os espectadores de cinema no primeiro semestre deste ano.

"Wicked", a adaptação de um amado musical da Broadway que conta uma história anterior a de "O Mágico de Oz", arrecadou 117,5 milhões de dólares no feriado do Dia de Ação de Graças. O total global após dois finais de semana nos cinemas chegou a 359,2 milhões de dólares, informou a distribuidora Universal Pictures.

O épico de ação "Gladiador II", a sequência de um filme vencedor do prêmio de melhor filme há duas décadas, arrecadou 44 milhões de dólares nos EUA durante o feriado e elevou seu total global para 320 milhões.

Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore, disse que o faturamento deste fim de semana é um indicativo de fortes vendas nas próximas semanas. Ele citou uma série de possíveis sucessos que chegarão aos cinemas em dezembro que "ajudarão o setor a encerrar o ano em alta".

Entre eles estão "Kraven, o Caçador", a animação "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim", "Sonic 3" e "Mufasa: O Rei Leão", disse ele.