Maldição do lixo: Trato doméstico em A Fazenda 16 coincide com eliminações

Nas últimas quatro semanas, uma coincidência marcou as eliminações que aconteceram na sede de A Fazenda 16 (Record).

O trato do lixo

O peão escolhido para ficar responsável por cuidar do lixo tem sido o eliminado da vez. Isso acontece há quatro semanas consecutivas.

Na sétima semana, a fazendeira Luana delimitou Zé Love para cuidar do lixo. O jogador foi eliminado.

Na oitava semana, Sacha era fazendeiro. O ator indicou Gizelly para o trato e a ex-BBB também foi eliminada.

A nona semana trouxe novamente Luana como fazendeira. Agora, a peoa escolheu Babi para cuidar do lixo. A ex-panicat também foi eliminada

Já na décima semana do jogo, o fazendeiro Gui escolheu Fernando para o trato do lixo. O chef de cozinha também foi o décimo eliminado.

Próxima eliminada? O atual fazendeiro Yuri escolheu Vanessa para cuidar do trato do lixo, mas já indicou que colocará Sidney na roça - enquanto os demais escolhidos ao lixo também foram indicados diretamente para a berlinda pelos fazendeiros.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 51482 votos 0,11% Albert Bressan 1,07% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 1,09% Gui Vieira 2,94% Gilsão 1,11% Juninho Bill 1,08% Luana Targino 19,13% Sacha Bali 45,22% Sidney Sampaio 20,25% Vanessa Carvalho 7,95% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 51482 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso