Maiara leva 'bronca' após adiar show por bebedeira: 'Não tinha condições'

Maiara levou uma bronca da irmã, Maraisa, e do público durante um show no cruzeiro da dupla neste domingo (1º)

O que aconteceu

Maraisa "dedurou" a irmã e disse que o show da noite anterior foi adiado porque Maiara estava "sem condições". Elas se manifestaram sobre o assunto após os fãs trocarem a letra de "Amiga, cê tava bebaça" para "Maiara, cê tava bebaça".

Gente, eu não passei mal ontem, não. Eu tava prontinha na cabine, quando falaram que ela não tinha condição. Cada um com as suas responsabilidades. Maraisa

O público também pegou no pé de Maiara e mandou a cantora beber água. Eles fizeram o apelo quando Maraisa sugeriu que as duas tomassem um shot de tequila, como costumam fazer na apresentação da música. "Maiara, elas que mandam! Isso não é pra quem quer, é pra quem sabe fazer", disse a sertaneja.

As irmãs adiaram o show do sábado (30) porque Maiara "não tinha condições" de se apresentar. Ela apareceu durante a apresentação de Hugo & Guilherme visivelmente alterada e saiu carregada do palco.

A apresentação foi transferida para a tarde deste domingo. Na noite de sábado, elas foram substituídas às pressas por Netto & Henrique.