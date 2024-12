Letícia Spiller comenta amizade com o ex, Marcello Novaes: Deveria ser comum

A atriz Letícia Spiller comentou sobre sua relação atual com o ex-marido Marcello Novaes. Ela revelou ter uma relação de grande amizade com o pai de seu filho, Pedro Novaes -- atualmente está no ar como protagonista da novela das 18h da Globo, Garota do Momento.

"Para mim, é algo tão natural. Essa amizade entre pais e mães deveria ser o mais comum, porque a história continua. Já não é mais sobre nós ou nosso ego, é sobre eles (os filhos), sobre o que vem. Nunca entendi esses desentendimentos. Infelizmente, isso acontece porque nem todo mundo consegue lidar com frustrações, mágoas e ressentimentos em prol dos filhos", disse ela ao jornal O Globo.

"Sempre pensei que o amor se transforma. Acredito que não devemos ter sentimento de posse ou apego pelas pessoas. Precisamos evoluir, e evolução é pensar no próximo", concluiu a atriz.

Recentemente, ao programa Lady Night, ela disse que Novaes até já namorou suas amigas.

Letícia ganhou o prêmio de melhor atriz pelo filme Inexplicável no Los Angeles Brazilian Film Festival. Na trama, baseada em fatos reais, ela interpreta uma mãe que enfrenta um drama após o filho, um promissor jogador de futsal, descobrir uma doença grave. O longa de Fabrício Bittar chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 5.