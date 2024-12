'Garota do Momento': quem são as fofoqueiras do bordão 'cala-te boca'?

Uma dupla de fofoqueiras tem roubado a cena em 'Garota do Momento" (Globo): elas são Aparecida (Mariah da Penha) e Conceição (Arlinda Di Baio). Splash conversou com as duas atrizes do bordão 'cala-te boca'.

Quem são Aparecida e Conceição

Com a trama se passando em 1958, ou seja, uma época na qual internet ou redes sociais ainda não existiam, era preciso encontrar outras formas de colocar a fofoca em dia. E é isso que Aparecida e Conceição fazem ao aparecer em suas janelas fofocando sobre tudo o que acontece em "Garota do Momento".

A aparição dessas duas, que são muito teatrais, é como se elas representassem o público. É o coro do teatro grego, são as bruxas das fábulas, podem ser as fadas também das fábulas. Elas estão ali por trás e estão sabendo tudo o que acontece. E o público ama. Mariah da Penha

Além de seus nomes, e o fato de serem amigas e fofoqueiras, não sabemos praticamente mais nada sobre a vida de Aparecida e Conceição. Com isso, a pergunta que fica é: veremos essas duas personagens fora do cenário da janela?

Eu, particularmente, fico sonhando com o dia que Conceição vai rosetar no Gente Fina, fazer aulas de etiquetas na Magnifique ou quem sabe ir à Perfumaria Carioca fazer umas comprinhas pra ficar de olho nas fofocas mais de perto. Arlinda Di Baio

Para as atrizes, tudo depende do pedido do público e da autora Alessandra Poggi. "Não sei se veremos elas fora da janela, depende muito da nossa autora. Mas as pessoas comentam com a gente, perguntam: será que elas estavam escondidas lá no Gente Fina olhando tudo? Será que vai aparecer elas seguindo alguém na rua? O público fica imaginando de onde elas tiraram aquelas notícias", diz Mariah. "Só depende de vocês, para que Alessandra Poggi, nossa mainha, como a chamamos carinhosamente, conceda essa alegria de nos tirar da janela. Talvez pra ir à igreja, apesar de ter uma santinha e terço na cristaleira da casa dela, ainda não sei se é católica", complementa Arlinda.

Aparecida (Mariah da Penha) e Conceição (Arlinda Di Baio) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

O sucesso do bordão 'cala-te boca'

Após falarem sobre a vida de todo mundo, as duas amigas sempre finalizam com o bordão 'cala-te boca. Deus tá vendo". Nas redes sociais, os fãs de "Garota do Momento" já transformaram a frase em meme. "Não aguento essas senhoras que falam 'cala-te boca' depois de falar mal de todo mundo", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

não aguento essas senhoras que falam "cala-te boca" depois de falar mal de todo mundo kkkkkkk #garotadomomento pic.twitter.com/fl4cPJmqrP ? ka (@ksheffieId) November 8, 2024

CALA-TE BOCA! DEUS TA VENDO! ? Disse isso depois de falar da metade da vizinhança, vou desmaiar! #GarotaDoMomento pic.twitter.com/6NBpvnPNzp ? Loire Caroline (@LoireCaroline) November 22, 2024

Para Mariah da Penha, Aparecida e Conceição são como os tuiteiros de hoje em dia. "O bacana é que esta novela está sendo muito aceita, tanto pelas pessoas mais velhas, tanto pelas mais novas. As pessoas, de uma certa forma, estão descobrindo uma ancestralidade coletiva que existiu na época da mãe, da avó, descobrindo com elas as festas, o namoro, as cartas. Hoje tudo é muito diferente, com a internet e as redes sociais. Muita gente não sabe como era ser romântico naquela época".

É um resgate e acho que faz bem para a alma. Estamos vibrando nisso, todos no elenco. E a nossa janela é ali, é o Twitter da época, é a fofoca da época. Mariah da Penha

O sucesso do bordão não está apenas nas redes sociais, mas também nos corredores da Globo. "O bordão está fazendo sucesso dentro e fora da emissora. E, o que é interessante, entre todas as idades", analisa Arlinda. "O bordão 'cala-te boca' se espalha pelo set, por onde a gente passa [...] na rua, quando eu vou na padaria, o povo todo já fala assim", completa Mariah.

Arlinda conta que teve uma inspiração em sua vida para criar essa querida fofoqueira. "Fiz a Conceição inspirada em uma ex-vizinha muito querida lá da Bahia e, para minha alegria, a sobrinha dela, no primeiro capítulo que ela apareceu, me mandou uma mensagem dizendo que a Conceição era igual à tia dela", revelou.

Com tanta repercussão, as duas atrizes dizem viver um sonho. "É uma janela que virou uma coisa mágica. A novela, em si, a ficção, já vem com uma fantasia. Nós estamos fazendo uma novela deliciosa", conta a intérprete de Aparecida. "Viver a fofoqueira é a realização de um sonho coletivo de quatro gerações, avó, mãe, meu e de minha filha", afirma a intérprete de Conceição.