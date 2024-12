Gabi Melim diz sofrer com doença que paralisa face: 'Lado direito não mexe'

Gabi Melim revelou que foi diagnosticada com paralisia de Bell, doença que causa o enfraquecimento ou a paralisia dos nervos da face.

O que aconteceu

Melim explicou que, no seu caso, o distúrbio foi provocado pela ansiedade e que está com a face parcialmente paralisada. "Mores, fui diagnosticada com paralisia de Bell por conta de ansiedade... O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha", iniciou a cantora, em relato publicado nos stories de seu perfil no Instagram neste domingo (1º).

Cantora contou que já está realizando tratamento. "Estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, sendo medicada e fazendo fisioterapia facial. Vou atualizando vocês por aqui e qualquer vibração positiva é muito bem-vinda", completou.

A doença pode começar subitamente e progredir. Entre as causas estão baixa imunidade, estresse, fadiga, ansiedade, diabetes. Provoca a "desfiguração" do rosto da pessoa afetada, mas na maioria dos casos o paciente se recupera totalmente. O tratamento consiste no uso de medicamentos e em fisioterapia da face.