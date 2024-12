Ex-BBB Vini Rodrigues detalha conteúdo no Privacy: 'Vou vender pack do pé'

Vinícius Rodrigues, 30, criou uma conta no Privacy, plataforma de conteúdo adulto, com o apoio e incentivo da mãe, Luziane Lima. Em conversa com Splash, ele detalha seus planos para o novo projeto.

Vou vender o pack do pé. Só o pezinho. Vou começar só com o pé. Vou começar com umas fotos sensuais, porque o povo está pedindo muito. Se Nizam e Julinho foram, eu vou também. Vinícius Rodrigues, durante entrevista no Folianópolis

Vice-campeão paralímpico, Vinícius, que não possui a perna esquerda devido a um acidente de trânsito aos 19 anos, brincou sobre o apoio inusitado da mãe. "Ela falou: 'Vai, filho. Vai vender o seu talento.' Eu falei: 'Vou vender e vai dar bom. Vou parar de correr'."

O atleta revelou que o acidente transformou sua vida de maneira positiva, especialmente em relação à autoestima. Ele afirma que teria "cortado a perna" antes se soubesse como sua vida mudaria.

Saí de um casulo. Sonhava muito, mas não tinha muitas expectativas de vida. A minha autoestima ficou muito melhor. Eu me senti mais bonito, fiquei mais forte. Se soubesse, já teria cortado minha perna antes, porque melhorou muito. Vinícius Rodrigues

Vinicius Rodrigues fez parte do time camarote no BBB 24 Imagem: Divulgação/Globo

Natural de Rosana, no interior de São Paulo, Vinícius praticava judô e futebol na infância e realizou testes físicos para ser policial militar após o acidente. No entanto, sua trajetória tomou outro rumo. Além da carreira como atleta paralímpico, ele integrou o time Camarote do BBB 24, onde foi o quinto eliminado da temporada, com apenas 9,92% dos votos.

