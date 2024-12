Esposa de Maurício Kubrusly diz que ele 'apagou os nomes': 'Só sabe o meu'

Beatriz Goulart, 63, esposa de Maurício Kubrusly, 79, revelou que o jornalista se esqueceu dos nomes de todas as pessoas, menos do dela.

O que aconteceu

"Única pessoa que ele sabe o nome é o meu. Ele apagou todos os nomes, assim, é um negócio meio forte para mim", relatou Goulart em uma prévia do documentário sobre a vida do jornalista, exibida no Fantástico, neste domingo (1º).

Goulart destacou que, apesar de não se recordar dos nomes, Kubrusly "gosta de todo mundo". "Ele sempre fica me chamando, quer entender, quer estar junto [...] ele continua gostando de todo mundo, como se fosse apresentado novamente a uma pessoa que ele conhece há 30 anos".

A vida do jornalista será retratada no documentário "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", que estreia na próxima quarta-feira (4), no Globoplay.

Kubrusly cogitou eutanásia

Em relato publicado na revista Veja, a esposa dele, Beatriz Goulart, contou que o jornalista pensou em recorrer à eutanásia, mas que ela conseguiu fazê-lo desistir da ideia. "Maurício chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antonio Cicero (escritor que fez eutanásia). 'Não tenho mais o que fazer aqui', disparou [ele] certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva, não. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome". A eutanásia é proibida no Brasil, mas permitida em países como a Holanda.

Maurício Kubrusly é um dos principais nomes do jornalismo televisivo no Brasil. Em 2023, a família dele tornou público seu diagnóstico de DFT (demência fronto-temporal), problema de saúde que ele enfrenta há sete anos. O ator Bruce Willis também foi diagnosticado com a doença.

DFT guarda semelhanças com o Alzheimer. No entanto, a demência fronto-temporal tem características distintas, como afasia e modificações comportamentais. Essa forma de demência pode se manifestar a partir dos 45 anos e, até o momento, não possui cura conhecida, sendo tratável apenas em relação aos sintomas.

Diferentemente do Alzheimer, a DFT não impacta predominantemente a memória, mas, sim, ocasiona primordialmente mudanças no comportamento, como uma alteração na personalidade da pessoa afetada. A idade também desempenha um papel diferenciador, visto que a DFT atinge uma parcela da população extremamente ativa, geralmente entre os 45 e 65 anos, enquanto o risco de desenvolver Alzheimer aumenta a partir dos 65 anos.